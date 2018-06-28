اتحاد المهندسين العرب: نرفض ما يسمى بـ صفقة القرن

أعلن اتحاد المهندسين العرب، أنه يتابع الأحداث الجارية فى الأراضى الفلسطينية والاعتداءات الصهيونية الممنهجة على أهل غزة والقدس والضفة الغربية.



وأدان الاتحاد فى بيان صادر عنه اليوم، علي هامش اجتماع المجلس الأعلى بدورته العادية الرابعة والسبعين المنعقدة فى عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية بأقسى العبارات، الاعتداءات الصارخة على الفلسطينيين، مستنكرا بشدة ممارسات الاحتلال ضد المسيرات الشعبية المطالبة بحق العودة.



وأكد الاتحاد رفضه ما يسمى "صفقة القرن" مشددا علي أن الصفقة ضربة قاضية لحلم أشقائنا الفلسطينيين وحقهم فى دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل أرضهم التاريخية محذرا من التداعيات الخطرة للصفقة على مستقبل الأردن واستقراره مؤمنًا أن مواجهة "صفقة القرن" واجب وضرورة حمايةً لفلسطين والأردن ودفاعًا عن ثوابت امتنا ومقدساتها وحفاظًا على حقوقها وعلى رأسها حق العودة.



ولفت اتحاد المهندسين العرب إلي أن مواقف الولايات المتحدة الامريكية بانحيازها الدائم للاحتلال واعترافها بالقدس الشريف عاصمة لهذا الكيان المغتصب تستدعى ما هو أبعد من الاستنكار والشجب نحو الضغط بكل الأوراق السياسية والقانونية ضد الانحياز الأمريكى والاعتداءات الإسرائيلية.