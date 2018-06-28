ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

المعلمين: لا تجاوزات بحق المراقبين والداخلية تؤمن على أعلى مستوى

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:44 م
صدى البلد
الديب ابوعلى
أكدت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الجغرافيا والكيمياء لم تشهد أي تجاوزات أو مشكلات تخص المراقبين.

وأوضحت الغرفة أن وزارة الداخلية تؤمن امتحانات الثانوية العامة بأعلى مستويات اليقظة، وأن هناك تنسيقا منظما ودقيقا بين جميع الجهات المعنية للخروج بنتائج جيدة من تلك الامتحانات.

وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمحافظات لتوفير جميع الخدمات الخاصة وسبل الراحة للمراقبين باللجان الامتحانية والاستراحات، وكذلك للمصححين في لجان تقدير الدرجات.

ترشيحاتنا

شوبير يفتح النار على حسين الشحات عقب تغريدته الأخير

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

بهبك موهمد.. مصري سافر لتشجيع المنتخب بالمونديال فتزوج روسية..فيديو

قفشة في الأهرام مقابل 28 مليون جنيه

قرار صادم من اتحاد الكرة للأندية في بطولة الدورى الجديد

ننشر ملامح برنامج حكومة مصطفى مدبولي قبل تقديمه للبرلمان

حسين الشحات يرد على منتقدي التغريدة الأخيرة

الجبلاية تدرس استبعاد كهربا من المنتخب الوطنى

أول الثانوية الفندقية بالقاهرة: عمري 52 سنة والعلم ليس له سن

تعرف على مشجعة دنماركية هزت كأس العالم.. صور

مرتضى منصور: نانا بوكو تنازل عن مستحقاته للرحيل عن الزمالك

اللواء عباس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق .. صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

حسام البدري عن نادى الأهرام: سيحدث نقلة في مستوى الكرة المصرية .. فيديووصور

ننشر صور أعضاء الخلية المتهمين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق

فيديو

متهم باغتيال مدير أمن الإسكندرية: تدربت على التكتيكات العسكرية بالخارج .. فيديو
نائب رئيس الغرفة لـ «صدى البلد»: الدواء المصرى ينافس المستورد.. ومراكز التخسيس والجيم باب خلفي لتداول الأدوية المغشوشة.. والتهريب «كابوس» يهدد الصناعة.. صور وفيديو
مجاهد: قريبا مرحلة تأهيلية للطلاب قبل التعليم الفني
متهم بـ حركة حسم : أمنت مظاهرات الإخوان بالخرطوش والمولوتوف وتدربنا بالخارج
شكري لـ نظيره المالاوي : نرغب في زيادة التبادل التجاري .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟