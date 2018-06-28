المعلمين: لا تجاوزات بحق المراقبين والداخلية تؤمن على أعلى مستوى

أكدت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الجغرافيا والكيمياء لم تشهد أي تجاوزات أو مشكلات تخص المراقبين.



وأوضحت الغرفة أن وزارة الداخلية تؤمن امتحانات الثانوية العامة بأعلى مستويات اليقظة، وأن هناك تنسيقا منظما ودقيقا بين جميع الجهات المعنية للخروج بنتائج جيدة من تلك الامتحانات.



وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمحافظات لتوفير جميع الخدمات الخاصة وسبل الراحة للمراقبين باللجان الامتحانية والاستراحات، وكذلك للمصححين في لجان تقدير الدرجات.