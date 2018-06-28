أسامة خليل: السمنة إحدى مسببات تكيسات المبايض وسرطان الثدى

حذر الدكتور أسامة خليل إستشارى جراحات السمنة المفرطة والمدرس بجامعة الأزهر، من خطر السمنة خاصة لدى النساء حيث توجد علاقة قوية تربط ما بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والمريء وسرطان الكلى والمرارة وبطانة الرحم وسرطان الثدي.



وقال خليل في تصريحات صحفية، إن الأنسجة الدهنية تنتج كميات زائدة من هرمون الاستروجين وارتفاع مستويات هذا الهرمون بشكل خاص تم ربطها مع ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم وبعض أنواع السرطانات الأخرى.



وأضاف أن الأبحاث الطبية أظهرت أن العديد من أنواع السرطان أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بما في ذلك سرطانات الثدي عند النساء بعد سن اليأس والأمعاء والرحم والمريء والبنكرياس والكلى والكبد والمعدة والمرارة والمبيض والغدة الدرقية وسرطان النخاع الشوكي.



وأوضح أن السمنة تعتبر سببا رئيسيا للإصابة بالكثير من الأمراض ومن ضمنها السرطان فوفقا لأحدث تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان فإن السمنة مسؤولة عن نحو 25% من المساهمة النسبية في الإصابة بالسرطان ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد تعاطي التبغ.



وأشار إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد أيضا على تقليل انتشار خلايا السرطان.