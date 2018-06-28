ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أسامة خليل: السمنة إحدى مسببات تكيسات المبايض وسرطان الثدى

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:18 م
الدكتور أسامة خليل
الدكتور أسامة خليل إستشارى جراحات السمنة المفرطة
محمود نوفل
حذر الدكتور أسامة خليل إستشارى جراحات السمنة المفرطة والمدرس بجامعة الأزهر، من خطر السمنة خاصة لدى النساء حيث توجد علاقة قوية تربط ما بين السمنة وزيادة خطر الإصابة بالسرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم والبنكرياس والمريء وسرطان الكلى والمرارة وبطانة الرحم وسرطان الثدي.

وقال خليل في تصريحات صحفية، إن الأنسجة الدهنية تنتج كميات زائدة من هرمون الاستروجين وارتفاع مستويات هذا الهرمون بشكل خاص تم ربطها مع ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم وبعض أنواع السرطانات الأخرى.

وأضاف أن الأبحاث الطبية أظهرت أن العديد من أنواع السرطان أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بما في ذلك سرطانات الثدي عند النساء بعد سن اليأس والأمعاء والرحم والمريء والبنكرياس والكلى والكبد والمعدة والمرارة والمبيض والغدة الدرقية وسرطان النخاع الشوكي.

وأوضح أن السمنة تعتبر سببا رئيسيا للإصابة بالكثير من الأمراض ومن ضمنها السرطان فوفقا لأحدث تقرير صادر عن الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان فإن السمنة مسؤولة عن نحو 25% من المساهمة النسبية في الإصابة بالسرطان ما يجعلها تحتل المرتبة الثانية بعد تعاطي التبغ.

وأشار إلى أن فقدان الوزن يمكن أن يساعد أيضا على تقليل انتشار خلايا السرطان.

ترشيحاتنا

شوبير يفتح النار على حسين الشحات عقب تغريدته الأخير

حسين الشحات يتصدر قائمة تويتر بعد تصريحاته الاخيرة

تعرف على مشجعة دنماركية هزت كأس العالم.. صور

الخيبة تسيطر على الصحف الألمانية بعد صدمة الخروج من كأس العالم

غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

اكتشافات الغاز الجديدة نقلة نوعية للاقتصاد المصري.. مواقع عالمية: مصر على أعتاب التحول إلى محور إقليمي ومصدر دولي.. وإسرائيل تراقب بقلق

إعلامي سعودي يعلن عن هدية قيمة لمحمد صلاح

تقرير: حقل غاز نور المصري يسبب أزمة لإسرائيل

الداخلية: ضبط 2 ومصرع 10 عناصر إرهابية متورطين فى محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

حسين الشحات يرد على منتقدي التغريدة الأخيرة

الإمارات تتهم قطر بدعم داعش وتقديم 100 مليون دولار للقاعدة

تأهل البرازيل يتسبب في مقتل لبناني على مقهى بـ بيروت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق .. صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

حسام البدري عن نادى الأهرام: سيحدث نقلة في مستوى الكرة المصرية .. فيديووصور

فيديو

شاهد.. إطلالة راقية لأنجلينا جولي تخطف الأنظار في مناسبة ملكية
متهم باغتيال مدير أمن الإسكندرية: تدربت على التكتيكات العسكرية بالخارج .. فيديو
نائب رئيس الغرفة لـ «صدى البلد»: الدواء المصرى ينافس المستورد.. ومراكز التخسيس والجيم باب خلفي لتداول الأدوية المغشوشة.. والتهريب «كابوس» يهدد الصناعة.. صور وفيديو
مجاهد: قريبا مرحلة تأهيلية للطلاب قبل التعليم الفني
متهم بـ حركة حسم : أمنت مظاهرات الإخوان بالخرطوش والمولوتوف وتدربنا بالخارج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟