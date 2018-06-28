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جامعة المنوفية تستقبل لجنة قطاع الطفل بوزارة التعليم العالى

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:39 م
جامعة المنوفية تستقبل
جامعة المنوفية تستقبل لجنة قطاع الطفل بوزارة التعليم العالى
محمد احمد
استقبل اليوم الخميس، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ونائباه الدكتور عادل مبارك للتعليم والطلاب والدكتور عبد الرحمن قرمان لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو الكشكى، القائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة لجنة قطاع الطفل بوزارة التعليم العالى، التى تضم الدكتور عاطف عدلى عميد كلية التربية للطفولة جامعة القاهرة، والدكتور نبيل الجباس عميد التربية للطفوقة جامعة المنيا، والدكتورة أمل حسونة عميد رياض الاطفال ببور سعيد المكلفة بتفقد مبنى كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية لتقييمها وتقديم تقرير عن إمكانية افتتاح الكلية واستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى القادم.

تبادل رئيس الجامعة واللجنة الحديث عن أهمية كليات التربية للطفولة المبكرة، مؤكدا أن الهدف الأسمى من التعليم المبكر هو تنمية استعداد الأطفال العقلي والمعرفي، والاجتماعي، والعاطفي للمدرسة، فالسنوات الأولى للإنسان تشكل أعلى المراحل الحيوية لنماء الطفل وتطور قدرته على التعلم لأن التأثيرات المترتبة على الرعاية والاهتمام اللذان يلقاهما الطفل في هذه المرحلة تستمر طوال حياته.

وقدرة الطفل على التعلم تبدأ لحظة ولادته ويكتسب الأطفال السلوك الاجتماعي عن طريق محاكاة أقرب الناس إليهم لذا فإن الآباء والمعلمين ومقدمي الرعاية بحاجة إلى اكتساب المعرفة الضرورية والمهارات اللازمة لتوفير بيئة جيدة للتعليم المبكر والتفاعل مع الطفل حيث تكون عقول الأطفال مازالت في مرحلة النمو السريع نحو تشكيل مداركه، ومشاعره، وقدراته الاجتماعية.

وأشار الخولى إلى توسع جامعة المنوفية وإنشاء 7 كليات فى السنوات الأخيرة منها كلية التربية للطفولة المبكرة والعمل على تجهيزها بأحدث الإمكانيات وإنشاء حضانة ملحقة بالكلية لتدريب الطلاب العملى ومسرح للأنشطة ومدرجات وقاعات أنشطة مجهزة بأحدث التقنيات.

ثم توجه الجميع لتفقد مبنى الكلية بالكامل ومقابلة أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم المنوط بهم التدريس بالكلية.

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