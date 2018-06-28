طرح البرومو الدعائى لفيلم Support the Girls.. فيديو

طرحت الشركة المنتجة لفيلم الكوميديا Support the Girls، البرومو الدعائى للفيلم، وذلك تمهيدا لعرضه فى 24 أغسطس المقبل.



الفيلم من إخراج وتأليف أندرو بوجالسكى، بطولة ريجينا هول، وهالى لو ريتشاردسون، وديلان جيلولا، وشاينا ماكايل، وليا ديلاريا، وجيمس لو جروس.



وتدور قصة الفيلم حول ليزا وهى آخر شخص تتوقع أن تجده فى "بار رياضى للفتيات" على جانب الطريق، لكن كمدير عام فى Double Whammies، فقد أصبحت تحب المكان وزبائنها، وتغذى الفتيات وتحميهن بشراسة، لكن على مدار يوم واحد من المحاولة، تنقلب الأحداث رأسا على عقب وتقرر بيع البار.