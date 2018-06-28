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محافظات

محافظ السويس يستقبل وفد ممثلى فولبرايت المصرية الأمريكية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:27 م
وفد ممثلى هيئة فولبرايت
وفد ممثلى هيئة فولبرايت المصرية الأمريكية
حسن غنيمة
أستقبل اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس وفدًا من ممثلى هيئة فولبرايت المصرية الأمريكية، برئاسة الدكتور جيف ماليجن الأستاذ بجامعة فلوريدا الأمريكية ورئيس معهد نظم التعليم بها والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذى لفرع الهيئة بمصر.

وقال حامد ان السويس تشهد هذه الايام اقامة عدد من المشروعات والاستثمار في العديد من المجالات .

وأشار المحافظ الي أن الهدف من الزيارة تقوية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة ومحافظة السويس لدعم التعليم الفنى والتكنولوجى وبعض المجالات لإعداد خريجين والعمالة المدربة تسد إحتياجات سوق العمل، فى إطار إتفاقيات التعاون المشترك فيما بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وبروتوكولات التعاون المشترك فيما بين البلدين بشأن التبادل العلمى والثقافى فى العديد المجالات.

وخلال اللقاء تم استعراض البرامج لدعم التدريب فى التعليم الفنى والتكنولوجى بشكل عام ، والتى تقدمها هيئة فولبرايت البرامج التدريبية لتطوير ورفع مستوى التعليم الفنى، بإستخدام أفضل وسائل تكنولوجيا التعليم والإهتمام بالتعليم المجتمعى والتوسع فى إنشاء كليات المجتمعية لخدمة المجتمع و تم التأكيد على إعداد عدد من البروتوكولات وعقد مؤتمرات لشرح تفاصيل التعاون بين المحافظة و الهيئة و كيفية الحصول على المنح الدراسية لطلاب التعليم الفني و الجامعي.

كما تم مناقشة تقديم المنح لبعض الطلاب فى مرحلة الثانوية العامة و ما يعادلها و منح أخرى فى مجالات التخطيط العمراني و العلاقات العامة و الدراسات العليا .

وأشار المحافظ إلى أن السويس مهتمة بالتعليم الفني من خلال إنشاء أقسام فنية متخصصة بالمدراس الصناعية مثل قسم البتروكيماويات, مشيرًا إلى أن السويس بها كليات متخصصة أيضًا مثل كلية الثروة السمكية و كلية البترول و التعدين و كلية التعليم الصناعي.

وتم مناقشة التوأمة بين جامعة السويس و جامعة فلوريدا في التبادل الثقافي و العلمي بينهما.

حضر اللقاء الدكتور دسوقي عيد نائب رئيس جامعة السويس وعبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ومديرى الاستثمار والمكتب الفنى.

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