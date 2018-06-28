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الطرق والكبارى: افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى الشهر المقبل

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:44 م
صدى البلد
آيات أحمد
قال اللواء مهندس عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، إن الطريق الدائرى الإقليمى على وشك الافتتاح فى شهر يوليو القادم وطوله 400 كيلو، وسيسهل الانتقال ما بين مصر الجديدة والطريق الصحراوى فى نصف ساعة فقط بكل سلاسة وسهولة، مؤكدا أن الهيئة تنفذ خطة 2030.

وأضاف ترك، خلال حديثه ببرنامج "حال بلدنا" المذاع على راديو 9090 ويقدمه الإعلامي رامى الحلوانى، أن الطرق المؤدية للعاصمة الإدارية الجيددة تصل إلى 7 حارات، مشيرًا إلى أنه فى الفترة الأخيرة أنجزت الدولة 7 آلاف كيلو طرق فى خلال 3 سنوات ونصف السنة.

وأوضح أن المشروع القومى للطرق نفذ منه 11 طريقا حتى الآن، مؤكدًا أن معدل التنفيذ كان سريعا جدًا.

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