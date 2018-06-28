المصريين الأحرار يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو: حفظت هوية الوطن

هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة د. عصــام خليل، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة التي دحرت محاولات جماعة متطرفة وبددت حلّم اختطاف الوطن ومحّو هويته الوطنية وحضارته الراسخة.



وقال د. عصام خليل، إن خروج المصريين للميادين وجزء لا يتجزأ منهما أبناء حزبنا جاء بوازع وطني للتصدي بصورة سلمية لجماعة متطرفة كانت أذرعًا متشابكة ببعض دول الخارج لتحقيق مؤامرة هدم الدولة المصرية.



وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في بيان صحفي، أن المصريين دائمًا على أهبة الاستعداد للتضحيات فداء للوطن ويتجلى معدنهم النادر في الشدائد والمحن، ويكونوا أسودًا أمام الأعداء ومريدي العبث بأرض مصر الطيبة.



وأكد "خليل" أن ثورة يونيو شعبية استجابت مؤسسات الدولة الوطنية لحمايتها لتحقيق رغبة شعبية خالصة، ومهما حاولت بعض الدويلات تشويه صورتها سيظل مشهدها المهيب وإنجازها العظيم ردًا قاطعا لإخراس ألسنة المزايدين.



واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار بيانه قائلا: "نتطلع المضي قدمًا لتحقيق البناء والرخاء والتنمية والخير لبلادنا العزيزة مصر وتوفير حماية اجتماعية للبسطاء واجتزاز الإرهاب من أرض مصر الأبية".