ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

المصريين الأحرار يهنئ المصريين بثورة 30 يونيو: حفظت هوية الوطن

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:10 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
أمينة الدسوقي
هنأ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة د. عصــام خليل، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بحلول الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو المجيدة التي دحرت محاولات جماعة متطرفة وبددت حلّم اختطاف الوطن ومحّو هويته الوطنية وحضارته الراسخة.

وقال د. عصام خليل، إن خروج المصريين للميادين وجزء لا يتجزأ منهما أبناء حزبنا جاء بوازع وطني للتصدي بصورة سلمية لجماعة متطرفة كانت أذرعًا متشابكة ببعض دول الخارج لتحقيق مؤامرة هدم الدولة المصرية.

وأضاف رئيس حزب «المصريين الأحرار»، في بيان صحفي، أن المصريين دائمًا على أهبة الاستعداد للتضحيات فداء للوطن ويتجلى معدنهم النادر في الشدائد والمحن، ويكونوا أسودًا أمام الأعداء ومريدي العبث بأرض مصر الطيبة.

وأكد "خليل" أن ثورة يونيو شعبية استجابت مؤسسات الدولة الوطنية لحمايتها لتحقيق رغبة شعبية خالصة، ومهما حاولت بعض الدويلات تشويه صورتها سيظل مشهدها المهيب وإنجازها العظيم ردًا قاطعا لإخراس ألسنة المزايدين.

واختتم رئيس حزب المصريين الأحرار بيانه قائلا: "نتطلع المضي قدمًا لتحقيق البناء والرخاء والتنمية والخير لبلادنا العزيزة مصر وتوفير حماية اجتماعية للبسطاء واجتزاز الإرهاب من أرض مصر الأبية".

ترشيحاتنا

تقرير: حقل غاز نور المصري يسبب أزمة لإسرائيل

شوبير يفتح النار على حسين الشحات عقب تغريدته الأخير

ترامب يخطئ في اسم كريستيانو رونالدو أمام الرئيس البرتغالي

رسميا .. انتهاء أزمة عبدالله السعيد مع الزمالك

صدمة في فرنسا قبل مواجهة الأرجنتين بدور الـ16 بمونديال روسيا

نانا بوكو يتنازل عن مستحقاته المالية ويفسخ عقده مع الزمالك.. فيديو

أحمد حسن: نادي الأهرام لن ينافس الأهلي فقط .. صور

رئيس الشيشان يكشف سرا جديدا عن محمد صلاح

غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

رسميا.. 15 منتخبا خارج منافسات مونديال روسيا.. تعرف عليهم

الإمارات تتهم قطر بدعم داعش وتقديم 100 مليون دولار للقاعدة

10 معلومات عن عمر عصر المتمرد.. أساء لمصر فى إسبانيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق .. صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

حسام البدري عن نادى الأهرام: سيحدث نقلة في مستوى الكرة المصرية .. فيديووصور

فيديو

شاهد.. إطلالة راقية لأنجلينا جولي تخطف الأنظار في مناسبة ملكية
متهم باغتيال مدير أمن الإسكندرية: تدربت على التكتيكات العسكرية بالخارج .. فيديو
نائب رئيس الغرفة لـ «صدى البلد»: الدواء المصرى ينافس المستورد.. ومراكز التخسيس والجيم باب خلفي لتداول الأدوية المغشوشة.. والتهريب «كابوس» يهدد الصناعة.. صور وفيديو
مجاهد: قريبا مرحلة تأهيلية للطلاب قبل التعليم الفني
متهم بـ حركة حسم : أمنت مظاهرات الإخوان بالخرطوش والمولوتوف وتدربنا بالخارج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟