أسوان شاهدة على العصر.. دائما فى مقدمة المحطات التنموية لثورة 30 يونيو.. وصندوق تحيا مصر يدعم المشروعات بتكلفة 320 مليون جنيه.. صور

إنجازات ومشروعات عديدة تشهدها أسوان منذ نجاح ثورة 30 يونيو

تنفيذ العديد من المشروعات فى كافة القطاعات الخدمية والتنموية

عام 2018 سيشهد افتتاح العديد من المشروعات فى كافة القطاعات

صندوق تحيا مصر يدعم مشروعات أسوان بتكلفة 320 مليون جنيه

ساعات قليلة وتحل علينا الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو وفى سبيل ذلك تستعرض " صدى البلد " ما تم من مشروعات، وأخرى جار العمل فيها بدائرة محافظة أسوان.بداية أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان بأن أسوان كانت فى مقدمة المحطات التنموية التى شهدت العديد من المشروعات منها تم إفتتاحه وتشغيل والأخر جارى العمل فيه للوفاء بالاحتياجات والمطالب الجماهيرية والعمل علي تحسين الظروف المعيشية للمواطن البسيط .وقال إن المحافظة قامت بالتعاون مع الوزارات المعنية بإنهاء العديد من المشروعات الكبرى منها ترفيق مشروعات الإسكان وتسليم تسليم 7752 وحدة سكنية بحى الصداقة الجديد تضم 4920 وحدة سكنية تابعة لإسكان الأوقاف 2832 وحدة سكنية تابعة للإسكان الإجتماعى وأيضًا 504 وحدة سكنية من الإسكان الإجتماعى بمدينة نصر النوبة وذلك بعد مرور 9 سنوات من إنشائها.وألمح مجدى حجازى إلى أن من ضمن مشروعات 2018 مشروع إنشاء مستشفى إدفو العام والتى وصلت معدلات التنفيذ بها إلى 75 % بتكلفة 408،2 مليون جنيه وبطاقة 252 سرير بعد أن تم تنفيذ 14 مشروعا بتكلفة 471 مليون جنيه لإنشاء وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية من أبرزها مستشفى أسوان العام الجديد، وهو الذى تواكب مع تنفيذ المبادرة الرائدة للمحافظة بزيادة فصول التمريض والتى استوعبت فى العام الدراسى السابق 1050 طالبا وطالبة موزعين على 27 فصل وينتظر أن يضاف إليهم هذا العام 390 طالب وطالبة بعد أن كانت تضم منذ نحو 3 سنوات 150 طالبة فقط للمساهمة فى سد العجز والنقص فى هذا القطاع الحيوى مشيرًا إلى أنه فى قطاع التعليم قبل الجامعى تم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 22 مدرسة تعليم عام، وأيضًا 9 مدارس فنية مع التوسع في استحداث قسم الطاقة الشمسية بمدارس التعليم الفني بإجمالى 14 فصلا، بجانب إنشاء عدد 2 من المدارس اليابانية فى الرديسية وأسوان، علاوة على أن العام الدراسى الجديد سيشهد الانتهاء من إنشاء 9 مدارس ، فضلًا عن الإحلال الكلى والجزئى والتوسعة لـ 18 مدرسة بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 202 مليون جنيه.واستكمل حجازى بأنه فى مقدمة هذه المشروعات أيضًا مشروع توسعات محطة جبل شيشة والذى تم تشغيله في نهاية 2017 حيث وصلت طاقتها الإستيعابية إلى 136 ألف م3/ يوم بدلًا من 68 ألف م3/يوم بتكلفة تقديرية 120 مليون جنية ، بجانب مشروع إنشاء محطة كيما 3 والتى تنتج 35 ألف م3/ يوميا بنظام المعالجة الثلاثية لتستكمل منظومة المعالجة الثلاثية والتى بدأت بمحطتى كيما 1 وكيما 2 لتستوعب المحطات الثلاثة كافة كميات الصرف الصحى المعالج بمدينة أسوان بطاقة 110 ألف م3/ يوم بما يصب بدوره فى مصلحة المواطن الأسوانى صحيًا وبيئيًا .وفى نفس الوقت قامت وزارة الإسكان بطرح مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة بلانة بتكلفة 100 مليون جنيه ، مضيفًا بأنه فى قطاع الطرق والكبارى تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إستكمال ورصف طرق داخلية بأطوال 60 كم ، كما تم الإنتهاء من رصف طريق إدفو / كوم أمبو الزراعي بطول 60 كم و بتكلفة مالية 84 مليون جنيه ، وأيضًا تم الإنتهاء من المرحلة الأخيرة من رصف طريق أسوان / أبوسمبل بطول 50 كم وبتكلفة مالية 67 مليون جنيه ، فى حين جاري العمل فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من قرية فارس وحتى مدخل مدينة إدفو بطول70 كم بتكلفة 157مليون جنيه ومن المقرر نهوه فى 2018 ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى تطوير طريق إدفو / مرسى علم كمرحلة ثانية بطول 15كم وبتكلفة 34,5 ملـيون جنيه ونسبة تنفيـذ 65 % ، وبالتوازى جارى العمل فى المرحلة الثالثة بنفس الطريق بطول 30 كم وبتكلفة 91مليون جنيه و نسبة تنفيـذ 26 % ، وأخيرًا جارى إستكمال الطريق الدائرى بشرق أسوان حيث تم تنفيذ 7,1 كم أعمال ترابية فقط من إجمالي الطريق بطول 22 كم.وأردف محافظ أسوان بأنه تم إفتتاح كوبرى الشيخ عيسى بمدينة أسوان وكوبري المحاميد بمركز إدفو فى حين جارى العمل بمشروع محور كلابشة على النيل بتكلفة 642مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 75 % ومنتظر نهوه العام الحالى ، بينما تم إنهاء مشروع نفق كوم أمبو بتكلفة مالية 7,5 مليون جنيه ، بجانب تطوير 5 محطات سكك حديدية بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه من أهمها محطة السكك الحديدية بمدينة أسوان من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، بالإضافة إلى تطوير 22 مزلقان بتكلفة 66 مليون جنيه بينما جارى العمل فى 29 مزلقان بتكلفة 69 مليون جنيه من إجمالى 51 مزلقان.وفى السياق ذاته أوضح المحافظ بأنه فى قطاع الإستثمارات جارى إستكمال إنشاء محطات المدينة الشمسية بمنطقة بنبان والذى يعتبر أكبر مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية فى العالم حيث يأتى ضمن نجاح خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإستغلال الموارد الطبيعية والمتجددة لإنتاج الطاقة بكثافة والإستفادة بها فى خدمة عمليات التنمية بمصرنا الغالية لافتًا إلى أن مشروع المدينة الشمسية يهدف إلى إنتاج 2000 ميجاوات بما يعادل أكثر من 90 % من إنتاج محطة كهرباء السد العالى مما يساهم فى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء ، كما أنه سيساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل للشباب الأسوانى حيث تم بالفعل تدشين التشغيل الفعلى لـ 4 محطات لنقل الكهرباء طاقة كل منها 500 ميجا فولت بجانب محطة إنفنتى للطاقة الشمسية بطاقة 50 ميجا وات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء ، كما تم مؤخرًا وضع حجر الأساس لإنشاء 3 محطــات شمسية جديدة بالمشروع تهدف إلى إنتاج الكهرباء بقدرة 186 ميجاوات .وأكد المحافظ بأن هناك سباق مع الزمن لإنهاء مشروع إنشاء مصنع كيما 2 بنهاية العام الحالى بإستثمارات 11 مليار جنيه وبنسبة تنفيذ 86 % ليساهم المصنع الجديد فى توفير 500 ألف طن أمونيا سنويًا للأسواق المحلية والعالمية والإفريقية ، وهو الذى يتوازى مع إنطلاق أكبر مشروع لمزارع إنتاج جدود الدواجن بمنطقة توشكى بإستثمارات تصل إلى 890 مليون جنية والذى يستهدف بعد الإنتهاء من جميع مراحله إنتاج 4 مليون من أمهات الدواجن ، بجانب 90 مليون كتكوت تسمين ، كما سيساهم فى توفير 1260 فرصة عمل للشباب الأسوانى .أما عن لمشروعات المنفذة من صندوق تحيا مصر والجارى تنفيذها على أرض المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 320 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ختام المؤتمر الوطنى الثانى للشباب بأسوان فى يناير 2017 فقد أكد مجدى حجازى بأن هذه المشروعات تستهدف تحقيق مردود إيجابى وملموس لأهالى المحافظة وخاصة أنها موزعة على جميع المراكز والمدن بإجمالى 15 مشروع فى مختلف القطاعات منها 12 مشروع يشمل إنشاءات وتجهيزات بجانب عدد 2 مشروع منها لدعم مستشفى النزل بإدفو بمعدات طبية بإجمالى 15 حضانة أطفال ، بالإضافة إلى دعم قرى بلانه وتوشكى وخريط ووادى النقرة بعدد 4 عربات مطافى بقيمة 8 مليون جنيه ، فضلًا عن تخصيص 16.5 مليون جنيه لإستكمال قرى الظهير الصحراوى بواسطة جهاز التعمير .مضيفًا بأنه تم البدء فى 3 مشروعات منها تطوير وتجهيز مستشفى بنبان قبلى بتكلفة 19 مليون جنيه وتحويلها من وحدة صحية إلى مستشفى متكامل يقدم الخدمة العلاجية بمختلف التخصصات الطبية لأهالى قرى غرب النيل ، كما تم البدء فى مشروع إنشاء وحدة إطفاء كاملة التجهيز بمنطقة الصداقة الجديدة بمبلغ 10 مليون جنيه ، علاوة على البدء فى إحلال وتجديد شبكات المياه شاملة المحابس وغرفها بأقطار مختلفة ببعض قرى مركز نصر النوبة بتكلفة 3 مليون جنيه وبطول 5 كم من أجل زيادة كميات مياه الشرب وإنهاء مشكلة ضعف المياه .وكشف حجازى عن أنه جارى العمل فى 3 مشروعات هى توصيل المرافق العامة إلى رأس المنطقة الحرفية بقرية الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بتكلفة إجمالية 44.5 مليون جنيه حيث أن المنطقة الحرفية تضم 180 وحدة كمرحلة أولى ما بين ورش ومصانع صغيرة ومتوسطة على مساحة 73.8 ألف م2 من إجمالى المساحة المخصصة للمشروع والتى تصل إلى 237.3 ألف م2 ، كما أنه من ضمن المشروعات إستكمال تشطيب وترفيق 6 عمارات بمنطقة جبل الزلط بكوم أمبو بإجمالى 144 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية تصل إلى حوالى 20 مليون جنيه.مشيرًا إلى أنه من ضمن المشروعات أيضًا إنشاء وتجهيز مركز تحيا مصر لغسيل الكلى بسعة 40 كرسى ووحدة علاج فيرس سى بمستشفى حميات أسوان و بتكلفة 35 مليون جنيه ، بجانب إنشاء وحدة معالجة ثلاثية صرف صحى بسعة 5000 م3 والمرافق الداخلية وتنسيق الموقع العام لإسكان الأولى بالرعاية وإسكان الشباب والذى يشمل 432 وحدة سكنية بالطويسة بتكلفة 10 مليون جنيه ، وكذا تطوير وإستكمال مركز شباب نصر النوبة بتكلفة 6 مليون جنيه ، فضلًا عن تنسيق الموقع العام للإسكان الإجتماعى لعدد 264 وحدة بمنطقة خور بلولة بتكلفة 1.5 مليون جنيه .وأكمل المحافظ بأنه مدرج فى قطاع مياه الشرب ضمن مشروعات صندوق تحيا مصر إنشاء محطة مياه سعة 5000 م3 / يوم بقرية عنيبة بتكلفة 20 مليون جنيه ، فى حين أنه فى قطاع الصرف الصحى مدرج تنفيذ شبكات الإنحدار وخطوط طرد ومحطات رفع لعدد 10 قرى بنصر النوبة بتكلفة 100 مليون جنيه حيث سيتم البدء فى 3 قرى منها هى المضيق والعلاقى وقورته .