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أخبار العالم

فرنسا تدعو روسيا للالتزام باتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:55 م
صدى البلد
رويترز
قالت فرنسا في بيان إن هجوم الحكومة السورية في جنوب غرب البلاد يخاطر بزعزعة الاستقرار بالمنطقة ودعت روسيا إلى تنفيذ التعهدات التي قطعتها العام الماضي فيما يتعلق باتفاق "خفض التصعيد" في المنطقة.

وقالت أنييس فون در مول المتحدثة باسم الخارجية في بيان اليوم "فرنسا قلقة للغاية من الهجوم الذي ينفذه النظام السوري وداعموه في جنوب غرب سوريا. تخاطر هذه الهجمات بتصعيد الموقف وبزعزعة الاستقرار الإقليمي".

وتابعت "فرنسا تدعو روسيا إلى تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا".

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