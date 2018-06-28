متهم باغتيال مدير أمن الإسكندرية: تدربت على التكتيكات العسكرية بالخارج .. فيديو

قال معتز مصطفى حسن كامل المتهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية السابق، إن اسمه الحركى داخل الجماعة "عز" مقيم بمحافظة الإسكندرية ويدرس بكلية الهندسة، وأنه انضم لجماعة الإخوان المسلمين عقب عام 2011، وشارك فى جميع الدعاية الانتخابية الخاصة بالجماعة "مجلس الشعب ومجلس الشورى والرئاسة".



وأضاف المتهم خلال اعترافاته أنه بعد قيام ثورة 30 يونيو شارك بجميع المسيرات والمظاهرات التى قامت بتنظيمها جماعة الإخوان، وكان من ضمن فرق التأمين المسؤولة عن تأمين المظاهرات ، وأنهم كانوا يستخدمون الخرطوش والمولوتوف للتعامل مع قوات الشرطة.



وتابع أنه فى بداية عام 2016 قام بتكليفه الإخوانى عبدالله مشرف محمد بالانضمام لحركة حسم التابعة للجماعة، وذلك بعدما رأت قيادات الجماعة أن المظاهرات والمسيرات لم يكن لها جدوى، ورأوا أنه يجب عمل عمليات قوية ضد منشآت الدولة.



وأضاف: "بعد ذلك تعرفت على شخص اسمه الحركى جاك، وكان بيبعتلى ملفات بتتكلم عن كيفية التشفير وكيفية العمل الأمنى، وذلك لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك قام بتوزيعى على مجاميع الرصد، وقام بربطى بشخص اسمه الحركى جيمس والذى طلب منى أن أحدد الأماكن المهمة بمدينة الإسكندرية، وبعد ذلك كلفنى بالسفر للخارج للالتحاق بأحد معسكرات التدريب، وبالفعل اتدربت فى تلك المعسكرات على العمل الأمنى والتكتيكات العسكرية والتعرف على المتفجرات".



وأكد: "رجعت بعد شهرين من تلك التدريبات واستكملت العمل اللى كنت مكلف بيه، وفى بداية 2018 كلفنى جيمس ان احدد طريق موكب مدير أمن الإسكندرية وربطنى بشخص اسمه الحركى أيوب وقالى إن أيوب مسؤول عن تلبية جميع طلباتي".



واستكمل: بعد ذلك طلب منى أيوب إنى أصور ركاب مدير أمن الإسكندرية، وبالفعل صورته، وبعد ذلك أيوب سلمني سيارة ميتسوبيشى لانسر وسبتها بالقرب من منزلي، وبعد ذلك كلفنى إنى أسيب السيارة فى مكان معين لوضع القنبلة بها، وبعد ذلك استلمت السيارة من نفس المكان، وبعد ذلك وضعتها فى شارع المعسكر الرومانى مكان التنفيذ، وقمت بلبس باروكة وشنب لكي لاتتعرف علي كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان".



واستطرد: "أيوب كان رابطنى بشخصين آخرين أحدهم اسمه الحركى باسم والثانى اسمه عمر، وكنت قابلت باسم قبل التنفيذ وسلمته الريموت اللى هايفجر بيه السيارة، وفى نفس الوقت عمر عرف المكان اللى هيتواجد فيه ليبلغ باسم بوصول موكب مدير الأمن ليستعد للتنفيذ".



واستكمل: "فى يوم 24 مارس انفجرت السيارة أثناء مرور موكب مدير الأمن واتوفى اثنين من حرس مدير الأمن، وبعد ذلك كلفنى أيوب أن أذهب لمحافظة الجيزة، واقيم فى المنيب لمدة، ولكن عندما رجعت قبضت عليا قوات الأمن وكان معى طبنجة cz والطلقات الخاصة بها".



وكانت وزارة الداخلية كشفت صباح اليوم عن ملابسات حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية السابق يوم 24 مارس 2018، وما كشفته المعلومات عن تورط بؤرة من عناصر ما تسمى بحركة حسم "الجناح المُسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" فى تنفيذ الحادث ونجاح الجهود الأمنية فى مداهمة وكر اختبائهم بمحافظة البحيرة والتعامل معهم ما أسفر عن مصرع عدد 6 منهم والعثور بحوزتهم على كمية من الأسلحة.



أسفرت الخطة الأمنية الموضوعة لتتبع وملاحقة باقى كوادر البؤرة الإرهابية وتضييق الخناق عليهم وصولًا لضبطهم، عن تحديد أحد العناصر المنفذة ويدعى/معتز مصطفى حسن كامل عبدالله ، واختبائه بإحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وباستهدافها عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا أمكن ضبط المذكور والعثور بحوزته على (طبنجة عيار 9 مم – كمية من الطلقات – 2 مفجر عبوات ناسفة – كمية من المواد التى تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة – أدوات للتنكر).



وأشارت نتائج الفحص والمعلومات إلى انتمائه لحركة حسم الإرهابية وسفره وعدد من عناصر الحركة للخارج خلال عام 2017؛ لتلقى دورات تدريبية فى مجال استخدام الأسلحة المختلفة وتصنيع العبوات المتفجرة، وشارك عقب عودته للبلاد فى رصد عدد من الأهداف المهمة والحيوية بالمحافظة ومن بينها ركاب مدير أمن الإسكندرية السابق.



أكدت نتائج البحث والتحري عن قيامه بالتنكر وقيادة السيارة المفخخة المستخدمة فى الحادث وتركها بمكان التنفيذ بشارع المعسكر الرومانى عقب تفعيل الدائرة الإلكترونية للعبوة الناسفة.



أسفرت عمليات تتبع باقى عناصر البؤرة عن اتخاذ بعضهم من إحدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط وكرًا لاختبائهم حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، ما أسفر عن مصرع عدد 4 عناصر وعثر بحوزتهم على (2 بندقية آلية ، 2 طبنجة ، عبوة ناسفة).



كما نجحت الجهود فى ضبط القيادى الإخوانى بحركة حسم الإرهابية/ باسم محمد إبراهيم جاد ، والذى تولى تدبير السيارة المستخدمة فى الحادث واستغلالها فى نقل المواد المتفجرة والأسلحة وتسليمها لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية فى إطار الإعداد لتنفيذ الحادث المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات وجار مواصلة الجهود لضبط باقى عناصر البؤرة.

