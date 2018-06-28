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منوعات

دراسة: اكتشاف أغنى بقعة نفط بالعالم في السعودية

الخميس 28/يونيو/2018 - 03:55 م
صدى البلد
وكالات
أعلنت دراسة جيولوجية أن أغنى بقعة جغرافية في العالم بالثروات النفطية، في المنطقة الواقعة بين وادي السهباء ووادي الرمة، جنوب منفذ البطحاء الحدودي، في المملكة العربية السعودية.

وبحسب "سبوتنك"، قال الدكتور عبدالعزيز بن لعبون، مستشار نفط سابق في شركة أرامكو السعودية، وأستاذ الجيولوجيا في جامعة الملك سعود، إن المنطقة المكتشفة، تحدها ثلاثة حدود متصدعة، جعلت منها كتلة متميزة قائمة بذاتها.

وتابع: "الحد الشمالي من البقعة على امتداد وادي الرمة والاجردي والباطن، وهي أودية متصلة بعضها ببعض تسمى جميعها وادي الرمة، ويمتد لمسافة 1200 كلم من حرة خيبر وحتى مدينة الزبير عند الطرف الشمالي للخليج العربي، وجنوبا وادي السهباء الذي تصب فيه أودية وسط الجزيرة العربية، ويتجه شرقا نحو شمالي الربع الخالي وجنوب الخليج العربي.

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