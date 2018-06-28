محافظ الغربية يتفقد مدرسة بدر السنيطى الثانوية بـ سبرباى..صور

تفقد اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية مدرسة المرحوم بدر السنيطى الثانوية المشتركة بسبرباى والمدرسة والمقامه على مساحة 3 ألاف متر مربع وتضم 15 فصلا دراسيا لاستيعاب حوالى 750 طالبا باجمالى مبلغ 10 ملايين جنيه تبرع من السيد السنيطى صدقة جارية على روح نجله بدر السنيطى.



وأكد محافظ الغربية على أن عدد المدارس الجديدة التى تم انشاؤها بلغ حوالى 250 مدرسة وذلك فى اطار تطوير المنظومه التعليمية والحد من التكدس الطلابى فى الفصول لاعطاء الفرصه للطلاب للاستيعاب الجيد واعطاء الفرصه للمدرسين لاكتشاف المواهب .



و أكد الحاج السيد السنيطى صاحب التبرع أن ما دفعه الى التبرع لاقامه المدرسة المشاركه المجتمعية فى تخفيف العبء عن الدولة وما لمسة من جدية ومصداقية لدى محافظ الغربية فى عملية التنفيذ داعيا القادرين من رجال الاعمال وغيرهم فى المشاركه فى اقامه مشاريع خدميه لخدمه أهالى المحافظة.



كما قدم محافظ الغربية الشكر للمتبرع داعيا المولى عز وجل أن يجعله فى ميزان حسناته .



ورافق محافظ الغربية فى جولته اللواء ناصر طه رئيس الادارة المركزيه لشئون مكتب المحافظ والشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية والمهندس مصطفى شعبان مدير هيئة الابنية التعليمية بالمحافظة ورئيس مركز ومدينة طنطا.

