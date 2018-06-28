أزمة في قانون الفتوى الجديد.. كبار العلماء تقصرها على الأزهر والإفتاء.. الأوقاف: الإقصاء يفسح المجال للمتطرفين.. الجندي: يجب السماح للأئمة في القضايا السهلة

أزمة قانون الفتوى..

هيئة كبار العلماء:

قصر الفتوى على الإفتاء والأزهر دون الأوقاف

الأوقاف:

إقصاء الأئمة من الإفتاء يفسح المجال لعودة العناصر المتطرفة

الأطرش :

حصول الإمام على الدكتوراه ليس كافيا ليكون مفتيا

الشحات الجندي:

لا ينبغي حرمان الأئمة من الفتوى خاصة في القضايا العامة البسيطة



أزمة جديدة بدأت تلوح في الأفق بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف بسبب قانون الفتوى الجديد ،فالأوقاف تريد إدراج أئمة المساجد في القانون للسماح لهم بالرد على أسئلة المواطنين في المساجد ، في الوقت الذي يرفض الازهر ذلك ويؤكد قصر الفتوى على مجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء على اعتبار أنهما الجهتان الوحيدتان المختصة بالفتوى.



وعلّقت هيئة كبار العلماء على عدد من مواد القانون المقترح، حيث رأت الهيئة رفع قيمة الغرامة من 5 آلاف جنيه إلى خمسين ألفًا، بالإضافة إلى قصر الفتوى على هيئات الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء دون وزارة الأوقاف.



وفيما يلي التقرير:



المادة الأولى: "يحظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة إلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المشار إليها، وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".



وقد تلاحظ فى هذا النص:



1- اقتصر على حظر التصدى للفتوى فى الأمور العامة والتى عرفه تقرير لجنة مجلس النواب بأنها الفتاوى المرتبطة بشئون الوطن والقضايا الكبرى دون الفتاوى المتعلقة بالأمور الشخصية كالعبادات والمعاملات وغيرها، وهذا ما يخالف المشروع المقترح من النواب أنفسهم بحظر التصدى للفتوى بشكل عام، وهو الأمر المطلوب بالفعل وخاصة أن هناك بعض الفتاوى الشخصية قد تؤثر على المجتمع والوطن بشكل عام مما يقترح معه أن يكون الحظر على الفتوى الشرعية وليس الفتوى فى الأمور العامة فقط.



2- حدد النص جهات الفتوى بالأزهر (هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية فقط) وحيث تمر الفتوى بالأزهر الشريف عبر عملية علمية متخصصة، ويكون لكل جهة معنية دور فى هذه العملية، فضلا عن تعدد جهات الفتوى بالأزهر، ومن ثم فتحديد تلك الجهات وفصلها عن بعضها البعض رغم تبعيتها لمؤسسة واحدة قد يحدث معه تعارض وتنازع يعطل تلك العملية، مما يقترح أن يكون النص بحظر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف، وتكون مرجعيتها العليا فى الفتوى هيئة كبار العلماء.



3- الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية تختص بشؤون وتنظيم الفتوى، وليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أو التصدى لها وذلك إعمالًا لصحيح أحكام القانون رقم 272 لسنة 1959 م، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شؤون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء.



ويقترح أن يكون نص المادة الأولى على النحو التالى:



" يحذر التصدى للفتوى الشرعية إلا من خلال الهيئات المعنية بالفتوى فى الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من يرخص له بذلك من أى منهما، ويرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى حالة تعارض الفتوى بين الجهات المذكورة وفقا للإجراءات والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



المادة الثانية : للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".



وقد تلاحظ فى هذا النص:



1- جاء لفظ " مدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر " عام ومطلق، وتحديد التخصص بالنسبة للفئات المذكورة أمر جوهرى لا غنى عنه، حيث لو ترك على إطلاقه سيتم التصدى للإرشاد الدينى من جميع التخصصات من مدرسى المعاهد الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر سواء كانت تخصصات شرعية أوعلمية، يقترح معه أن يقتصر الإرشاد الدينى على الأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وبأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر.



2- جاء لفظ "الوعظ" بالنص " بجانب الإرشاد الدينى " كما لوكانت مهام الوعظ من الأمور العامة ولا يقتصر عملها على الأزهر الشريف مما يقترح معه حذف مهام الوعظ من النص كونه يتداخل مع مهام مجمع البعوث الإسلامية بشأن الوعظ وإسناد مهامه لغير المتخصصين فيه عن الأئمة والمدرسين فيكتفى فى هذا النص بالإرشاد الدينى العام فقط .



ويقترح أن يكون نص المادة الثانية على النحو التالى:



" للأئمة والوعاظ ومدرسى العلوم الشرعية والعربية بالأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خريجى الكليات الشرعية والعربية جامعة الأزهر أداء مهام الإرشاد الدينى بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى".



المادة الثالثة:



يحظر ممارسة الإفتاء فى الأمور العامة عبر وسائل الإعلام إلا على المرخص لهم من الجهات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون.



ويقترح أن يكون نص المادة الثالثة على النحو التالى:



"تقتصر الفتوى الشرعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى المختلفة على أعضاء الجهات المذكورة فى المادة الأولى، ومن يرخص له بذلك من هيئة كبار العلماء، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لذلك".



المادة الرابعة: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لاتزيد عن عشرة آلاف جنيه".



وقد تلاحظ فى هذا النص:



1- أن العقوبة المقررة لمخالفة أحكام هذا القانون الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة آلاف جنيه وهنا تعد قيمة الغرامة ضئيلة جدا إذا ما اختار القاضى عقوبة الغرامة بدلا من الحبس مما يقترح معه أن تكون قيمة الغرامة خمسين ألف جنيه.



2- فى حالة العود يقترح أن تكون قيمة الغرامة مائة ألف جنيه.



ويقترح أن يكون نص المادة الرابعة على النحو التالى:



"يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وغرامة لاتزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه".



المادة الخامسة: يتطلب الأمر استحداث مادة جديدة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون؛ لتصدر بناءً على مقترح من الجهات المحددة بالمادة الأولى، حيث إن الدستور المصرى منح رئيس الوزراء حق إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين ما لم ينظم القانون المقترح طريقة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به بطريقة أخرى، وذلك حرصًا على ضبط شروط وإجراءات منح تراخيص الفتوى من جهات الاختصاص.



ويقترح أن يكون نص المادة الخامسة على النحو التالى:



"تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعد أخذ رأى الجهات المذكورة فى المادة الأولى من هذا القانون".



بينما أكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن الوزارة قدمت للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، المستندات والحجج والأسانيد ما يؤكد حق علمائها وأئمتها في الفتوى، وأن المصلحة الشرعية والوطنية معًا يقتضيان عدم إقصاء الأئمة.



وأضاف "طايع"، ردًا على بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والذي أقر قصر الفتوى على الأزهر والإفتاء دون الأوقاف، قائلًا: "أي إقصاء للأئمة يفسح المجال لفتوى غير المتخصصين، كون الأئمة هم الأقرب إلى الناس بحكم معايشتهم لهم على مدار اليوم ببيوت الله عز وجل، يهرع إليهم الناس في كل ما يعن لهم، في القرى والنجوع والحضر على حد سواء، إضافة إلى مئات الأئمة الذين ينشرون الفكر الوسطي ويقومون فعلا بعملية الإفتاء في المراكز الإسلامية بمختلف دول العالم، وفِي المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، ويعدون نماذج مشرفة للأزهر الشريف وسفراء هداية وسلام لمصرنا الغالية، بما يحملون من فكر وسطي راقٍ يشيد به القاصي والداني من جميع أرجاء المعمورة، وهو ما وضعته اللجنة الدينية الموقرة بمجلس النواب الموقر في اعتبارها، وأقرت على أساسه بحق علماء الأوقاف وأئمتها في الإفتاء وإدراج إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف في الجهات التي لها حق الترخيص بالفتوى ، فالأصل هو الإتاحة والسعة وليس الإقصاء أو التضييق.



وأوضح رئيس القطاع الديني أنه في حالة إقصاء أهل العلم من علماء الأوقاف وأئمتها وهم الذين يشغلون الساحة الدعوية ويعمرون بيوت الله علما وفقها عبر ما يزيد على خمسين ألف إمام لتركنا الساحة خلوا لغير المتخصصين يعبثون بعقول الناس وأفسحنا الطريق أمام عودة الأفكار المتطرفة والمتشددة ، ولكانت الفرصة أوسع أمام عناصر الجماعات المتطرفة .



من جهته، قال الدكتور الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية لا ينبغي حرمان أئمة وزارة الأوقاف من الإجابة عن أسئلة المصلين يوميا داخل المساجد خاصة في القضايا العامة البسيطة والتي يتعرض لها الإنسان المسلم يوميا كالمسح على الخفين و قصر الصلاة وجمعها بالنسبة للمسافر وفتاوى الحج والعمرة أما المسائل والقضايا الصعبة فيتم إرجاؤها الى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف أو دار الإفتاء، وأعتقد أن بيان هيئة كبار العلماء بالأمس يقصد ذلك ولا يقصد الإقصاء التام.



وأضاف الجندي في تصريحات لـ "صدى البلد" تعليقا على الخلاف الدائر حاليا بين الأزهر والأوقاف حول أحقية الأئمة في الفتوى داخل المساجد وما أصدرته هيئة كبار العلماء أمس من قرار بقصر الفتوى على الأزهر والإفتاء دون أئمة الأوقاف، قائلا: هذا ليس خلافا حتى لا تضخيم الأمور وإنما اختلاف في وجهات النظر وكل مؤسسة لها مبرراتها وهذا الاختلاف من الممكن أن يمر بشكل طبيعي دون مخالفة بيان هيئة كبار العلماء التي تعد أكبر جهة إفتائية في مصر والعالم الإسلامي، بحيث نسمح للأئمة بالرد على أسئلة المواطنين في القضايا السهلة والبسيطة، أما القضايا المعقدة فيتم تحويلها الى دار الإفتاء مثل مسائل الطلاق والمواريث والجوانب الطبية ، مع توفير الرقابة على الأئمة من وقت لآخر.



وتابع الجندي: الأزهر هدفه الوحيد إلغاء العشوائية في الفتوى وليس الصدام مع الأوقاف كما يروج البعض، فالأئمة في الاوقاف جميعهم من أبناء الأزهر الشريف وخريجي كليات جامعة الأزهر وليسوا من كوكب آخر.



بينما قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إن الأزهر هو كعبة العلم وليس بالعالم كعبة بعد الكعبة المشرفة الا الازهر الشريف ومنذ انشائه وعلمائه هم أهل الفتوى والفتوى منذ إنشاء الأزهر والمسئول عنها مجمع البحوث الإسلامية ولا شك ان أئمة الأوقاف هم خريجي الأزهر وإنما وزيرالأوقاف من أبناء الأزهر ولا أكون مبالغا إذا قلت أن أئمة الأوقاف ليسوا كما يقول الوزير ليسوا متفرغين للفتوى ولم يمارسوا عليها ودعنا من رسائل الدكتوراة والماجستير .



وأضاف الأطرش تعليقا على الخلاف الدائر حاليا بين الأزهر والأوقاف حول أحقية إنضمام أئمة المساجد للفتوى للجمهور داخل المساجد ، قائلا: الفتوى في حد ذاتها ليست حكرا على إنسان معين ولكن لها خطورتها على الفرد وعلى المجتمع فربما يعطي للناس فتوى خاطئة ولا غرابه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا".



وتابع رئيس لجنة الفتوى السابق: رسائل الدكتوراه في حد ذاتها ليست مؤهلا علميا لأن يتصدى صاحبها للفتوى ولا مانع إطلاقا أن يكون كل إمام في مسجد على قدر من العلم والثقافة ويجيب على أسئلة المصلين بشرط أن يكون لديه القدرة العلمية على أني يجيب اجابة ترضي الله ورسوله ، وإذا بحثنا في مساجد الجمهورية فالأئمة غير متفرغون للدعوة تماما ، ومجمع البحوث الإسلامية هو المرجعية الأولى للفتوى وفيه هيئة كبار العلماء يرجع اليهم الإمام والواعظ والدكتور وكل من له القدرة على الإفتاء .



واستطرد الاطرش: لو علم الإنسان ما لقدر الإفتاء من مشقة لهرب منها ، فمن يجد لديه القدرة على الفتوى يفتي ولو لم يكن لديه مؤهل.