الأميرة كيت تعلمت اللغة العربية والقرآن

ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الأميرة كيت دوقة كامبريدج تعلمت اللغة العربية، وآيات من القرآن الكريم، وشاركت في الاحتفال بشهر رمضان المبارك عندما انضمت إلى حضانة خلال إقامة عائلتها في الأردن خلال الثمانينيات من القرن الماضي.



وانتقلت عائلة كيت إلى الأردن في مايو 1984، عندما كانت في الثانية من عمرها بينما كانت شقيقتها بيبا تبلغ من العمر 8 أشهر، وذلك بعد انتقال والدها مايكل، الذي كان يعمل في الخطوط الجوية البريطانية، الى العمل في العاصمة الأردنية عمان.



وأجرت صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية، الصادرة باللغة الإنجليزية، مقابلة مع ساهرة النابلسي مؤسسة حضانة «الساهرة»، التي التحقت بها كيت، والتي شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال زيارة الأمير وليام زوج كيت وحفيد ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية للأردن خلال الأسبوع الحالي.



وكشفت النابلسي عن السنوات الأولى لكيت، حيث قالت إن الروتين اليومي كان جلوس الأطفال في دائرة، حيث يغنون أغنية "إينسي وينسي سبايدر" باللغتين الإنجليزية والعربية.