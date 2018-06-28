غدا.. تشييع جنازة مدحت مرسي من المعادي

أعلن المخرج أحمد مدحت، أنه من المقرر تشييع جنازة والده الفنان القدير مدحت مرسي غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد الفاروق بالمعادي على أن يتم دفن الجثمان بمقابر العائلة في البساتين.



وكان المخرج أحمد مدحت وشقيقه السيناريست أيمن مدحت، أعلنا وفاة والدهما صباح اليوم الخميس عن عمر يناهز الـ 69 عامًا.



يذكر أن الفنان مدحت مرسي له العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، أبرزها: «نص أرنب عام 1983، اتنين على الطريق 1984، المرأة الحديدية عام 1987»، وهو والد المخرج أحمد مدحت والسيناريست أيمن مدحت اللذين صنعا مسلسل "اختفاء" للفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني الماضي.