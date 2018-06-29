حكم استعمال كريمات معالجة برائحة أثناء الإحرام

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من محظورات الإحرام هو التطيب أو الإدهان بشيء فيه طيب فمن وضع كريماً معالجاً ولكن به رائحة فإذا لم يكن الكريم طيبا، فلا حرج في استخدامه.



وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس فى إجابته على سؤال « أثناء أدائي للعمرة تعبت قدمى فوضعت عليها كريم معالج ولكن كان له رائحة فقالت أحد المعتمرات أن وضع التطيب فى العمرة حرام فهل فسدت عمرتى بذلك ؟»، أن ليس طيبا فقد أجاز الفقهاء استعمال الأدوية ولو كان لها رائحة حيث بحثت دار الإفتاء فى هذه المسألة ووجدت أن استعمال غير العطر لا يفسد الإحرام، فالعمرة مقبولة.



وأشار الى أن من حرم إستعمال الأشياء كالأدوية التى بها رائحة فى العمرة أو الحج فبني هذا على إستعمال الطيب كمن غسل يده بمنظف به رائحة فهذا لا يبطل الإحرام لأن هذا ليس بعطر والذى يبطل هو التطيب.