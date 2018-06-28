10 فوائد صحية مذهلة للتوت

يعتبر التوت واحدا من أكثر أنواع الفاكهة التى تمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا تلك الفوائد، وهو ما يجعلنا لا نتناوله بصورة مستمرة، ولكن عقب الإطلاع على السكور التالية حتما سيتغير الأمر كثير وسيعيد معظمنا التفكير فى تناوله فكما جاء في موقع " 1mhealthtips": وتتمثل أهم فوائده فى الآتي:



يمنع السرطان:

التوت غني بالأنثوسيانين، والمواد الكيميائية النباتية الفينولية الفلافونويد التي يمكن محاربة السرطان ، والالتهابات البكتيرية ، والسكري ، والالتهابات والأمراض العصبية.

يخفض خطر السكتة الدماغية:

تحتوي هذه الفاكهة أيضًا على ريسفيراترول ، وهو مضاد للأكسدة وبالتالي توفير الحماية ضد السكتة الدماغية.



يقوي جهاز المناعة:

التوت مصدر جيد لفيتامين (ج) ، أيضا أحد مضادات الأكسدة القوية. فهو يساعد الجسم على التعامل مع الجذور الحرة الضارة ويقاوم الفيروسات والبكتيريا المعدية.

يحمي العيون:

يحتوي التوت على zea-xanthin ، وهو كاروتينويد غذائي يركز في منطقة الشبكية ، مما يوفر حماية الشبكية من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

يحسن الدورة الدموية:

التوت يحتوي على عنصر الحديد ، وهو مكون من خلايا الدم الحمراء في الهيموجلوبين. يمكن أن يؤدي وجود الكمية المناسبة من الحديد في الجسم إلى تحسين قدرة حمل الأكسجين في الدم.



يعزز صحة القلب:

التوت مصدر ممتاز للمنغنيز والمغنيسيوم والبوتاسيوم خاصة ، وهو عنصر أساسي في سوائل الجسم والخلايا التي تساعد في السيطرة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب.

يحسن الأيض:

يحتوي التوت على كميات جيدة من العناصر الغذائية التي تساعد الجسم على تكسير الكربوهيدرات والدهون والبروتينات. ومن بين هؤلاء فيتامين ك وفيتامين ب -6 وحمض الفوليك والنياسين والريبوفلافين.



يخفف الإمساك:

يحتوى التوت على الألياف العالي في هذه التوت ينظف الأمعاء والقولون .

