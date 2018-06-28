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أخبار البلد

منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:24 م
صدى البلد
أمل مجدى
تتميز الإعلامية منى الشاذلى مقدمة برنامج معكم على قناة CBC بالأناقة والكلاسيكية في إطلالاتها على الشاشة.

واعتادت منذ ظهورها على ارتداء الملابس الفورمال ولم تتطرق يومًا مثل غيرها من المذيعات ارتداء أى ملابس كاجوال خلال حلقات برنامجها، لكنها في ذات الوقت حرصت على أن تكون ألوان إطلالاتها مبهجة غير محصورة في الألوان القاتمة.

وتعتبر الشاذلي مثالا حيا على الأناقة الرسمية ، وتفضل أنواع معينة من الاقمشة منها القطيفة التى ارتدت منها أكثر من لون، كما تكمل إطلالتها دائما بمكياج العين السموكى، التي تتميز بها وتزيد جمالها.

ولا تتوقف كلاسيكية الشاذلي عند حد ملابسها فقط وإنما يطغى أيضا على نوعية البرامج التي تقدمها، حيث قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج جملة مفيدة 2012 ثم اتجهت لتقديم محتوى اجتماعي في برنامجها.

وتشير الشاذلي دائما إلى حرصها على أن يعبر برنامجها «معكم» عن نبض المجتمع المصرى.
منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور
منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور
منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور
منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور
منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور
منى الشاذلي إعلامية من طراز كلاسيكي.. صور

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