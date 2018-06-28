الشباب والرياضة تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو

تنظم الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثورة 30 يونيو وذلك بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونخبة من الشخصيات العامة والأدباء والفنانين، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 30 يونيو في تمام الساعة الرابعة مساءً على مسرح الوزارة وذلك بمشاركة طلائع محافظات الجمهورية داخل مراكز الشباب.



وسيتم تقديم من العروض الفنية والتعبيرية وكذلك فقرات كورال مقدمة من الطلائع أعضاء مراكز الشباب المتميزين لمحافظات (الإسكندرية – بورسعيد- بني سويف- الإسماعيلية- السويس).

