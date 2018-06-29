برلماني: الاستفادة من الصكوك تتيح فرص جديدة للاستثمار

قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اتجاه الدكتور محمد معيط وزير المالية إلى الاستفادة من الصكوك الإسلامية، يهدف إلى فتح مصادر جديدة للتمويل واستهداف فئة جديدة من الاستثمارات الموجودة في السوق الاقتصادية.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه يوجد مصادر تعتمد عليها مصر في التمويل وهي أذون خزانة والاستثمارات وبعض المنح والقروض، مشيرًا إلى أن الصكوك الإسلامية هو نوع تم ابتكاره جديدًا في الـ 30 عاما الأخيرة، كنوع من الاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية.



وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن نظام الصكوك الإسلامية قائم على أنه غير محدد الفائدة مسبقًا وأنه في حالة الربح يتم تقسيمه وفي حالة الخسارة كذلك، وأنه تتعامل بها البنوك الإسلامية وعدد كبير من الدول العربية، موضحا أنها تتيح عدد من استثمار المستثمرين العرب الرافضين للتعامل بفوائد البنوك.

