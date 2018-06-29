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أخبار البلد

الصيادلة تنظم عمومية عادية لمناقشة ميزانيات النقابة

الجمعة 29/يونيو/2018 - 03:20 ص
نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
آيات أحمد
تنظم نقابة الصيادلة جمعية عمومية عادية، اليوم الجمعة، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة مبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة، لمناقشة ميزانيات النقابة عن أعوام 2015، 2016 ،2017.

وسيتضمن جدول الاعمال عرض تقرير الأمين العام ، وتقرير مراقب الحسابات ، تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .

كما سيتم عرض اللائحة الإدارية والتنظيمية للنقابة ، إضافة إلى بعض القضايا المهنية مثل تأثير زيادة أسعار المحروقات وفواتير المياه والكهرباء على اقتصاديات الصيدليات .

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت رفض الشق العاجل الخاص بوقف انعقاد الجمعية العمومية ، وصحة قرار المجلس بتشكيله الجديد بالدعوة لعقد الجمعية .

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