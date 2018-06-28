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أخبار البلد

الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:17 م
صورة للوفد
صورة للوفد
مجدى ابراهيم و مي شاهين
استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية برئاسة فيفيان ستيرن، مديرة الجامعات الدولية البريطانية، لعقد اجتماع مع كبار مسئولي الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتعرف على تجربة وخبرة الجامعة في مصر ودعم جهود الدولة في إنشاء فروع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاءت الزيارة في إطار جولة وفد الجامعات البريطانية لعدد من الجامعات الحكومية والخاصة للتعرف على طبيعة التعليم المصري والتمهيد لعقد إتفاقيات تعاون مشترك وإنشاء فروع للجامعات البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استقبل الوفد فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة؛ والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة ؛ والدكتور إيهاب عبد الرحمن، الرئيس الأكاديمي للجامعة؛ والدكتورة دينا برعي، عميد كلية التعليم المستمر؛ والدكتور أحمد طلبة، الرئيس الأكاديمي المشارك للإدارة الإستراتيجية لشئون الإلتحاق بالجامعة؛ والدكتور علاء الدين إدريس، الرئيس الأكاديمي المشارك للأبحاث والإبتكار والإبداع، والدكتورة عزيزة اللوزي، الرئيس الأكاديمي المشارك للتعليم والتدريس التحويلي، والدكتور روبرت سويتزر عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والدكتورة غادة برسوم، الأستاذ المشارك بقسم السياسات العامة والإدارة. شمل وفد خبراء الجامعات البريطانية كبار مسئولي الجامعات البريطانية مثل جامعة كوفنتري وليفربول و كوين مارجرت وبوستماوث وإيست أنجيلا وإدنبرة نابير وكارديف متروبوليتان وساسكس وليستر وغيرها.

أعرب فرانسيس ريتشياردوني عن سعادته بهذا اللقاء الهام الذي شارك في إعداده وزارة التعليم العالي و المجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالقاهرة، كما استعرض تعاون الجامعة الأمريكية بالقاهرة المستمر مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات وأكاديمية البحث العلمي والجامعات المصرية الحكومية والخاصة لدعم جودة منظومة التعليم في مصر. 

لفت ريتشياردوني أيضًا إلى جهود الجامعة في تأهيل طلاب الجامعات في مصر لسوق العمل بعد تخرجهم وذلك بإنشاء مراكز التنمية المهنية في 20 جامعة حكومية.

أكد ريتشياردوني أيضًا تشجيع الجامعة الدائم للبحث العلمي وألمح إلى مشاركة الجامعة بأحدث أبحاثها في المؤتمر القومي للبحث العلمي والذي نظمته مؤخرًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، تحت شعار "إطلاق طاقات المصريين"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة عقدت في فبراير الماضي منتدى خبراء فروع الجامعات الدولية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث تمت مناقشة النماذج المختلفة لفروع الجامعات الدولية، والأطر السیاسیة والتنظیمیة لفروع الجامعات وضم لفيف من خبراء التعليم الدوليين وكذلك خبراء التعليم العالى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة و الجامعات المصرية ووزراء التعليم العالى السابقين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ولفيف من أستاذة الجامعات ورجال الأعمال المهتمين بهذا الشأن.
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستقبل وفدًا من كبرى الجامعات البريطانية

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