البطاريق تصل مدينة الجليد بالقاهرة فى أول تجربة تعليمية.. فيديو وصور

فى تجربة فريدة من نوعها تتمكن من خلالها فى التعرف بشكل أكبر على خصائص منطقة القطب الجنوبى وما تتميز به من انتشار لطيور البطريق القطبية التى يصعب تعايشها مع بيئتنا الحارة، وصلت إلى مصر لأول مرة مجموعة من البطاريق القطبية بحديقة أحد المولات الجليدية الشهيرة بمصر والتى توفر الأجواء القطبية الملائمة لحياة طيور البطريق.



وتعد تلك الحديقة الجليدية أول وجهة ترفيهية من نوعها فى مصر وأفريقيا للتزلج على الجليد والاستمتاع بالحديقة الثلجية بمشاركة واحدة من أروع أنواع طيور القارة القطبية، والتى سيتمكن الزائرون من لقائها فى سابقة هى الأولى من نوعها للتعرف على هذه المخلوقات الرائعة وجها لوجه داخل مصر، من خلال برامج تعليمية ترفيهية.



وأكد أحد المسئولين عن تلك التجربة أن حرصنا على قدوم هذه النوعية من طيور البطاريق القطبية المذهلة، يهدف فى المقام الأول إلى الترفيه عن أفراد الأسرة المصرية بمختلف أعمارهم، وإثراء التجربة التعليمية و الترفيهية التي تعد الأولى فى أفريقيا، لتمثل إضافة واعدة لإستثماراتنا فى السوق المصري، كما أن الإقبال الكبير الذى يشهده هذا المشروع يؤكد توفيقنا فى إختيار مصر لإقامة هذا المشروع الطموح الذي تم تنفيذه وفقًا لأعلى المعايير العالمية.



وقد استقبلت الحديقة الجليدية 10 بطاريق تمثل سلالتين ضمن 17 سلالة في مختلف أنحاء العالم وهما سلالة "Gentoo" التي تمثل ثالث أكبر سلالة بطاريق في العالم حجما، حيث يصل عدده إلى نصف مليون بطريق في العالم ويصل طوله إلى ما بين 61 – 76 سم ويتراوح وزنه بين 5.5 إلى 6.5 كيلوجرام ويتغذى على السمك والجمبري ويترواح عمره بين 15 إلي 20 عاما أو أكثر.



أما النوع الثاني للبطاريق فيطلق عليها سلاسة "Chinstrap" التي تعد خامس أكبر سلالة بطاريق في العالم حجما ويصل عدده إلى 7.5 مليون بطريق في العالم ويتراوح طوله بين 45 إلى 63 سم ووزنه بين 2.5 إلى 4 كيلوجرام ويتغذى على السمك والجمبري والحبار ويتراوح عمره بين 15 إلى 20 عاما.

