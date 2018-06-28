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أخبار البلد

التنظيم والإدارة يستعرض طلبات تعيين أسر شهداء العمليات الحربية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:19 م
صدى البلد
شيرين عادل
عقد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اجتماعا مع لجنة تعيين المصابين في العمليات الحربية والأمنية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء وذويهم وأسر شهداء العمليات الحربية والأمنية وأسر المفقودين في العمليات الحربية والتي تشكلت طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية.

وقال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، إن الاجتماع استعرض تقرير طلبات التعيين الواردة من وزراتي الدفاع والداخلية ومراجعة مدى انطباق شروط التعيين على المتقدمين وترشيحهم على الوظائف المناسبة.

كما تم مناقشة موقف من سبق إصدار خطابات الترشيح لهم وذلك للوقوف على العقبات التي تواجه عملية تسلمهم وظائفهم والعمل على حلها في أسرع وقت .

وأضاف رئيس الجهاز أن الاجتماع شهد أيضا عرضا لبعض الحالات المصابة بالعجز الكلي والتي تم ارجاؤها بالاجتماع السابق في شهر مارس الماضي لحين دراسة حالاتهم الصحية ومدى تماشيها مع الوظيفة المرشحين لها .

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن هناك حرصا من الدولة والقيادة السياسية على تقديم كل أوجه الرعاية لأسر الشهداء والمصابين في مختلف المجالات تقديرا لما بذلوه من تضحيات للدفاع عن هذا الوطن.

وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات الدفاع ، والداخلية ، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، والمالية ، والتضامن الاجتماعي ، ورئيس هيئة التأمين الصحي وأمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين . 

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