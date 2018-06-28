محافظ بني سويف يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

استعرض المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف تقريرا حول نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج الدبلومات الفنية اليوم الخميس، حيث كشف التقرير الذي أعده محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم عن حصول 3 طلاب على المراكز الأولى بالتعليم الفني على مستوى قطاع القاهرة.



حيث حصل الطالب أحمد على فهمي بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف شرق النيل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم والتدريب المزدوج لمدارس مياه الشرب، فيما حصلت الطالبة إسراء محمود شعبان بالمدرسة الثانوية التجارية باهناسيا الخضراء بإدارة بني سويف على المركز الأول على مستوى قطاع القاهرة في التعليم التجاري، بينما حصلت الطالبة نورا رجب عبدالنعيم بمدرسة الفشن الثانوية الفنية بنات" قسم الإلكترونيات" على المركز الرابع على مستوى قطاع القاهرة في التعليم الفني للبنات.



وأكد كمال عمران مدير التعليم الفني بالمديرية أن مدارس بني سويف الفنية حققت مراكز متقدمة في نتيجة الدبلومات الفنية من حيث نسب النجاح، حيث حصلت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي شرق النيل على المركز الأول بنسبة نجاح 100% على مستوى الجمهورية ، فيما حصلت مدرسة أشمنت الثانوية التجارية المشتركة على المركز الأول على مستوى قطاع القاهرة بنسبة نجاح 98.9% في التعليم التجاري، في حين حصدت مدرسة ناصر الثانوية التجارية المركز الثاني بنسبة نجاح 96.7%، بينما حصلت مدرسة الشهيد عيد محمد سعد " أبوصير الثانوية التجارية " بإدارة الواسطى على المركز الثالث بنسبة نجاح 96.2% وذلك في قطاع التعليم التجاري على مستوى القطاع.



ومن جانبه هنأ المحافظ الطلاب المتفوقين من أبناء بني سويف،ومدارس المحافظة الفنية المتميزة على مستوى الجمهورية، الذين رفعوا اسم محافظتهم عاليا، مؤكدا أهمية مواصلة التفوق من خلال استكمال دراستهم والحصول على الدورات والتدريبات اللازمة والتي تؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن الدولة تتجه بقوة نحو دعم قطاع التعليم الفني لأنه يمثل الدعامة الأساسية لتحقيق التنمية الصناعية، لافتا إلى أن بني سويف تخطو خطوات جادة في مجال تسهيل أنشطة التدريب المهني مثل التعاون مع الجهات الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال.