ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

هدية البنك المركزي.. إعفاء كامل للفوائد حالة سداد 100% من رصيد الدين.. النواب يشيدون بالمبادرة ويطالبون بتطبيقه بشكل مدروس لصرفه لمستحقيه.. وبدراوي يطالب بمبادرة مماثلة لشركات قطاع الأعمال

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:40 م
البنك المركزي
البنك المركزي
عبدالله خالد
  • موازنة البرلمان يطالب بانتفاع المتعثرين الحقيقيين بمبادرة البنك المركزي
  • برلماني يحذر من استغلال مبادرة البنك المركزي من غير مستحقيها
  • برلماني يطالب بمبادرة لإسقاط فوائد ديون شركات قطاع الأعمال

بهدف التقليل من النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المديونة، أعلن البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركزي في 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة، بأن يتم إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين أنه مشجعا للاستثمار.

في البداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقتها البنك المركزي لتسوية المديونات المتعثرة للشركات والعملاء مع البنوك بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، بإعفاءات كاملة على فوائد الديون مقابل سداد الديون كاملة، جيدة لتقليل المشاكل بين البنوك إلى أقصى قد.

وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه من المهم تقليل النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المديونة، مشيرًا إلى أهمية أن تكون المبادرة مدروسة لكي لا يتم استخدامها بالشكل الخاطيء وأن يتم صرفها للمتعثرين الحقيقيين، مطالبًا بتحديد من هو المتعثر من البنك المركزي.

ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقتها البنك المركزي لتسوية المديونات المتعثرة للشركات والعملاء مع البنوك بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، بإعفاءات كاملة على فوائد الديون مقابل سداد الديون كاملة، فكرة جيدة ولكن بحاجة إلى دراسة جيدة.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لا بد من دراسة هذا الموضوع بشكل دقيق، بأن يتم توفير هذه المبادرة لتكون مختصة بالمتعثرين الحقيقيين من أصحاب المشاريع والشركات، وألا يتم استغلالها من جانب المستثمرين الغير متعثرين.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لا يمكن إهدار جميع الفوائد لأنها حق أصيل للدولة فهي أموال يحصل عليها البنك المركزي، فلابد من يأخذ هذه المبادرة ويستفاد بها أن يكون ذات أحقية بذلك وأن يكون متعثر بالفعل.

في السياق ذاته قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقتها البنك المركزي لتسوية المديونات المتعثرة للشركات والعملاء مع البنوك بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، بإعفاءات كاملة على فوائد الديون، يعمل على إنهاء المنازعات القضائية بين البنوك والعملاء المتعثرين.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المبادرة تشجع الشركات والمستثمرين المتعثرين بسد ديونهم، كم أنه يعمل على تقليل مخصصات البنوك لديون المتعثرين، مما يزيد من قدرة البنك على إقراض المشروعات والمستثمرين، وتشغيل الأموال بدلًا من تجميدها.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذه الخطوة إشارة إيجابية لانهاء الخلافات القضائية مما تعد خطوة لحل المشاكل البنكية ذاتيًا في البنوك، مما يحسن مناخ الاعمال والاستثمارات، مما يشجع على التعامل مع البنوك في فتح المشروعات الصغيرة.

وطالب النائب محمد بدراوي بأن يتم انشاء مبادرة موازية لهذه المبادرة خاصة بشركات قطاع الأعمال لتحريرها من مشاكلها النقدية العالقة لتنطلق لمباشرة عملها مرة أخرى لدفعها نحو التقدم، وذلك بتجميد الديون القديمة وجدولتها لسدادها على عدد من السنوات، وأن يتاح لها الاقتراض مرة أخرى.

ترشيحاتنا

لأول مرة فى تاريخ كأس العالم.. اللعب النظيف يحسم بطاقة التأهل لدور الـ16

الزمالك يجرى قياسات بدنية لفريق الكرة لأول مرة فى مصر

السنغال تودع كأس العالم 2018 بالخسارة من كولومبيا بهدف.. فيديو

متهم بـ حركة حسم : أمنت مظاهرات الإخوان بالخرطوش والمولوتوف وتدربنا بالخارج

شاهد .. الملك عبد الله وولي العهد في مناورة بالذخيرة الحية

شوبير لـ حسين الشحات: اللي عملته على تويتر غلط وعيب

اللواء عباس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

مرتضى منصور يكشف موعد رد عبدالله السعيد لملايين الزمالك

وفاة الفنان مدحت مرسي عن عمر يناهز 69 عاما

ريال مدريد يقرر تخفيض الشرط الجزائي فى عقد كرستيانو رونالدو

الأمن الوطني يشن حملات للتفتيش على الشقق المفروشة بالجيزة

الإمارات تتهم قطر بدعم داعش وتقديم 100 مليون دولار للقاعدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شبيهة ياسمين صبرى تثير الجدل

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق .. صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

فيديو

مصطفى بكري:الفشل في كأس العالم لا يمنحنا الحق فى تحقير مصر
مصطفى بكري يكشف كواليس جديدة في حركة المحافظين.. فيديو
المقرحى: الأمن الوطنى يجهض المخططات الإرهابية قبل وقوعها
مصطفى بكري: اللواء باقي زكي قدم للدولة عطاء بلا حدود.. فيديو
فيديو جراف .. اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟