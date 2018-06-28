هدية البنك المركزي.. إعفاء كامل للفوائد حالة سداد 100% من رصيد الدين.. النواب يشيدون بالمبادرة ويطالبون بتطبيقه بشكل مدروس لصرفه لمستحقيه.. وبدراوي يطالب بمبادرة مماثلة لشركات قطاع الأعمال

موازنة البرلمان يطالب بانتفاع المتعثرين الحقيقيين بمبادرة البنك المركزي

برلماني يحذر من استغلال مبادرة البنك المركزي من غير مستحقيها

برلماني يطالب بمبادرة لإسقاط فوائد ديون شركات قطاع الأعمال

بهدف التقليل من النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المديونة، أعلن البنك المركزي عن مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا للمركزي في 31 ديسمبر 2017، سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة، بأن يتم إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتي يبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك في حالة التزامهم بسداد 100 % من رصيد الدين، وهو ما أشاد به النواب مؤكدين أنه مشجعا للاستثمار.في البداية قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقتها البنك المركزي لتسوية المديونات المتعثرة للشركات والعملاء مع البنوك بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، بإعفاءات كاملة على فوائد الديون مقابل سداد الديون كاملة، جيدة لتقليل المشاكل بين البنوك إلى أقصى قد.وأضاف "عمر" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه من المهم تقليل النزاعات القضائية بين البنوك والشركات المديونة، مشيرًا إلى أهمية أن تكون المبادرة مدروسة لكي لا يتم استخدامها بالشكل الخاطيء وأن يتم صرفها للمتعثرين الحقيقيين، مطالبًا بتحديد من هو المتعثر من البنك المركزي.ومن جانبه قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المبادرة التي أطلقتها البنك المركزي لتسوية المديونات المتعثرة للشركات والعملاء مع البنوك بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، بإعفاءات كاملة على فوائد الديون مقابل سداد الديون كاملة، فكرة جيدة ولكن بحاجة إلى دراسة جيدة.وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد" أنه لا بد من دراسة هذا الموضوع بشكل دقيق، بأن يتم توفير هذه المبادرة لتكون مختصة بالمتعثرين الحقيقيين من أصحاب المشاريع والشركات، وألا يتم استغلالها من جانب المستثمرين الغير متعثرين.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لا يمكن إهدار جميع الفوائد لأنها حق أصيل للدولة فهي أموال يحصل عليها البنك المركزي، فلابد من يأخذ هذه المبادرة ويستفاد بها أن يكون ذات أحقية بذلك وأن يكون متعثر بالفعل.في السياق ذاته قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة التي أطلقتها البنك المركزي لتسوية المديونات المتعثرة للشركات والعملاء مع البنوك بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، بإعفاءات كاملة على فوائد الديون، يعمل على إنهاء المنازعات القضائية بين البنوك والعملاء المتعثرين.وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن المبادرة تشجع الشركات والمستثمرين المتعثرين بسد ديونهم، كم أنه يعمل على تقليل مخصصات البنوك لديون المتعثرين، مما يزيد من قدرة البنك على إقراض المشروعات والمستثمرين، وتشغيل الأموال بدلًا من تجميدها.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذه الخطوة إشارة إيجابية لانهاء الخلافات القضائية مما تعد خطوة لحل المشاكل البنكية ذاتيًا في البنوك، مما يحسن مناخ الاعمال والاستثمارات، مما يشجع على التعامل مع البنوك في فتح المشروعات الصغيرة.وطالب النائب محمد بدراوي بأن يتم انشاء مبادرة موازية لهذه المبادرة خاصة بشركات قطاع الأعمال لتحريرها من مشاكلها النقدية العالقة لتنطلق لمباشرة عملها مرة أخرى لدفعها نحو التقدم، وذلك بتجميد الديون القديمة وجدولتها لسدادها على عدد من السنوات، وأن يتاح لها الاقتراض مرة أخرى.