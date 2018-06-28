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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين غرفتي الجيزة وهيوبي الصينية

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:13 م
غرفة الجيزة التجارية
غرفة الجيزة التجارية
ولاء عبدالكريم
وقعت غرفة الجيزة التجارية، مذكرة تفاهم مع غرفة هيوبي الصينية، تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال فى كل من مصر والصين.

جاء ذلك على هامش جلسة المباحثات التى عقدها مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر مع وفد غرفة هيوبي برئاسة زونجهي نائب رئيس غرفة هوبي والذي ضم ١٠ من كبار رجال الأعمال بمقاطعة هيوبي الصينية.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، إن مذكرة التفاهم تستهدف فى المقام الأول ترجمة العلاقات السياسية القوية والمتميزة بين القاهرة وبكين إلى مشروعات وفرص واعدة للتعاون الثنائي فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن من بنود مذكرة التفاهم تبادل المقترحات والدعم الفني وتبادل الخبرات بين الطرفين فى سبيل جذب الاستثمارات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

ويضم الوفد الصيني الذي يستهدف زيارة عدد من المدن الصناعية المصرية، رجال أعمال متخصصون فى مجالات الصناعات المغذية والصناعات المعدنية والصناعات التكنولوجية والتبريد والتكييف ومستحضرات التجميل.

أشار "ناصر"، إلى أن الحرص على استضافة الوفود الأجنبية يأتي فى إطار خطة وسياسة الدولة الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية دعمًا للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الصين من الدول العملاقة اقتصاديًا على مستوى العالم وخطت خطوات كبيرة فى مجالات التصنيع وكذلك حققت معدلات نمو على الصعيد التجارة الدولية لم تسبقها إليها أى دولة حول العالم، وهو مايجعل التعاون مع الجانب الصيني أمرا فى غاية فى غاية الأهمية خلال الفترة الحالية.

وقال وائل إسماعيل، نائب رئيس الغرفة التجارية، إن مجلس إدارة الغرفة استعرض أمام الوفد الصيني ماتم إنجازه فى مصر من تحسين البيئة التشريعية المُتعلقة بمناخ الأعمال واستعراض أهم المشروعات التى تقوم عليها الحكومة فضلًا عن استعراض أهم المناطق الصناعية المتخصصة التى تناسب إحتياجات الوفد الصيني.

وأشار صابر سرور، نائب رئيس غرفة الجيزة، إلى أن مجلس إدارة الغرفة سينظم زيارة ميدانية للوفد الصيني بمدينة السادس من أكتوبر التى تضم مايزيد على ٣ آلاف منشأة صناعية وتشهد حاليًا طفرة صناعية حقيقية وتحديدًا فى مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والمنسوجات، لافتًا إلى أنه من الضروري الاستفادة من الخبرات الصينية فى تلك المجالات من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في مصر.

ومن جانبه، قال "زونجهي"، نائب رئيس غرفة هيوبي، إن مذكرة التفاهم مع غرفة الجيزة التجارية، تُعتبر خطوة أولية فى سبيل تكثيف التعاون مابين مقاطعة هيوبي ومحافظة الجيزة، مؤكدًا أن محافظة الجيزة تمتلك العديد من المقومات الصناعية والتراثية والتجارية تسمح بتعزيز التعاون بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، كاشفًا عن استهداف رجال الأعمال بمقاطعة هيوبي إقامة كيانات صناعية بالمناطق الصناعية بمحافظة الجيزة ومنها السادس من أكتوبر ومنطقة أبو رواش، على غرار استثماراتهم بمحافظة بني سويف والتى تزيد عن ١٠٠ مليون دولار.

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