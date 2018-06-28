أول الجمهورية بالتعليم الفني: كنت بذاكر ساعتين يوميا

حصل الطالب أحمد علي فهمي، بالمدرسة الفنية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في الدبلومات الفنية "للتعليم والتدريب المزدوج.



وقال أحمد في إتصال تليفوني لـ صدي البلد" إن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفنى أبلغ والده عن طريق مكالمة هاتفية، بخبر حصوله على المركز الأول على مستوى الدبلومات الفنية، على مستوى الجمهورية بمجموع 98.57%.



وأشار أحمد إلى أنه من أسرة بسيطة لأب يعمل موظفًا بمرفق الإسعاف بشرق النيل، ووالدته ربة منزل وله 3 أشقاء بالمراحل التعليمية ثانوى وإعدادي وابتدائي، مؤكدًا أن والده أول من رشح له مدرسة شركة مياه الشرب، واقتنع بالفكرة وفضلها على الثانوية العامة رغم حصوله على 283 درجة من 300 درجة المجموع الكلي.



وأكد أول الجمهورية، أن تفضيله للتعليم الفني، جاء بعد مناقشة مع والده، اقتنع بعدها بوجهة نظره، وفضل التعليم الفني، خاصة مدرسة شركة "مياه الشرب" يأتي لضمان فرصة عمل محققة حال تفوقي بالدراسة، وكذلك لتطلعه للالتحاق بكلية الهندسة التي يحلم بها منذ أن كان بالمرحلة الابتدائية.



وأضاف، أنه فوجئ بتحقيق المركز الأول على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه كان من ضمن المتفوقين، خلال الصفين الأول والثاني، حقق خلالهما المركز الخامس على مستوى المدرسة، لكنه لم يتوقع تحقيق مركز أول الجمهورية، مشيرًا إلى أنه كان يعتمد على شرح المعلمين بالمدرسة وعدد ساعات مذاكرته كانت لا تزيد على ساعتين يوميًا.



يذكر أن مدارس بني سويف الفنية حققت مراكز متقدمة في نتيجة الدبلومات الفنية من حيث نسب النجاح، حسبما صرح المهندس كمال عمران مدير عام التعليم الفني بالمحافظة حيث حصلت مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي شرق النيل على المركز الأول بنسبة نجاح 100% على مستوى الجمهورية، فيما حصلت مدرسة أشمنت الثانوية التجارية المشتركة على المركز الأول على مستوى قطاع القاهرة بنسبة نجاح 98.9% في التعليم التجاري، في حين حصدت مدرسة ناصر الثانوية التجارية المركز الثاني بنسبة نجاح 96.7% ، بينما حصلت مدرسة الشهيد عيد محمد سعد " أبوصير الثانوية التجارية " بإدارة الواسطى على المركز الثالث بنسبة نجاح 96.2% وذلك في قطاع التعليم التجاري على مستوى القطاع .



وحصل الطالب أحمد على فهمي بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف شرق النيل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم والتدريب المزودج لمدارس مياه الشرب ، فيما حصلت الطالبة إسراء محمود شعبان بالمدرسة الثانوية التجارية باهناسيا الخضراء بإدارة بني سويف على المركز الأول على مستوى قطاع القاهرة في التعليم التجاري، بينما حصلت الطالبة نورا رجب عبدالنعيم بمدرسة الفشن الثانوية الفنية بنات" قسم الإليكترونيات" على المركز الرابع على مستوى قطاع القاهرة في التعليم الفني للبنات.

