88 مليون جنيه فاتورة إنشاء وتجديد المدارس بشمال سيناء

قال عبد العال البدري السكرتير المساعد لمحافظة شمال سيناء، إنه يجري العمل في تنفيذ 22 مشروعا في قطاع التعليم خلال أعمال الخطة الاستثمارية الحالية للعام 2017 _2018م بتكلفة 88.283 مليون جنيه.



وبحسب بيان مركز معلومات ديوان عام محافظة شمال سيناء، فقد بلغت نسبة تنفيذ مشروعات التربية والتعليم علي مستوي مراكز محافظة شمال سيناء 59%.



وشملت تلك الإنشاءات أعمال إحلال وتجديد وإنشاء مدارس في مراكز محافظة شمال سيناء، في إطار استعدادات المحافظة للعام الدراسي القادم.