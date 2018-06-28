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ترقية 13 عضو هيئة تدريس وتعيين 11 مدرسا بجامعة طنطا

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:08 م
ترقية 13 عضو هيئة
ترقية 13 عضو هيئة تدريس وتعيين 11 مدرس بجامعة طنطا
احمد علي
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2018 برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من إبراهيم محمد ياسين وأشرف السيد الزفتاوى وهشام محمد عبد القادر بكلية الطب، وإيرينى سمير خليل بكلية التربية النوعية، ومتولى عبد الله محمد بكلية الهندسة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من مروى أحمد أبو الهوى وسماح حمدى الميدانى ورضوى مصطفى الخولى وأمانى محمد الغريب وغادة نبيل السرنجاوى بكلية الطب، وفاتن محمود عتلم بكلية العلوم، وولاء زين العابدين المهر بكلية التربية النوعية، وحسن محمد قاسم بكلية التربية.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من سهام صبرى حسن بكلية التربية ، وأحمد محمد نصير ومروة أبو اليزيد الغباشى ومها سليم محمدين وأيمن رمضان الشرقاوى بكلية العلوم ، ودينا إبراهيم عبد الحى بكلية الطب ، ورضا محمد البسيونى بكلية الهندسة، ومروة محمد أبو شامة وعلى مبارك عبد الجليل بكلية التربية الرياضية ، وأحمد إبراهيم عبد الكافى و سالى سمير زيدان بكلية التربية النوعية بالإضافة إلى الموافقة على منح 25 درجة دكتوراه و 74 درجة ماجستير، و 37 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

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