الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء برنامج الترجمة التخصصية للفرنسية ببني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية تابع لقسم اللغة الفرنسية وآدابها بمصروفات بكلية الآداب، جاء ذلك خلال رئاسته لمجلس الجامعة، على أن تقوم الجامعة بإعداد اللائحة الخاصة للبرنامج .



وأوضح رئيس الجامعة ان البرنامج يهدف إلى إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة فى مجال الترجمة لاسيما وأن منطقة شمال الصعيد تشهد نهضة تنموية و تشجيع لإقامة المشروعات الإنتاجية والخدمية والسياحية و جذب الاستثمارات الأجنبية فضلا عن التطورات السياسية والاحتياجات الثقافية و الإعلامية وتسارع مستمر فى وتيرة الاحتكاك الدولي من خلال المنظمات والهيئات الأجنبية والمؤتمرات المتخصصة والعالمية ، مما خلق حاجة حقيقية وملحة إلى مترجمين على أعلى مستوى للاضطلاع بعمليات الترجمة التحريرية والشفوية .