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بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور

الجمعة 29/يونيو/2018 - 01:00 ص
30 يونيو أعادت عروس
30 يونيو أعادت عروس الصعيد الى رونقها وجمالها
ايمن رياض
30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها
الإرهابيون قاموا بقتل العشرات وإصابة المئات احتجاجا على إنهاء ولاية المعزول
حرق 22 كنيسة ومنشأة قبطية و6 مراكز شرطة و3 مجمعات للمحاكم

‏5 سنوات كامله مرت على ثورة 30 يونيو المجيدة التى أعادت الوطن الى المصريين وانهت حكم الجماعة الإرهابية، ولكن بعد مرور كل هذه السنوات الشعب المنياوى لم ينس ما فعلته الجماعة الإرهابية فى ثورة 30 يونيو احتجاجا على عزل المخلوع محمد مرسى وإقصائهم عن الحكم فقد قاموا بالقتل والحرق والسلب والنهب من أجل ترويع المواطنين الآمنين وخاصة بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة فقد قاموا بقتل عشرات المواطنين الأبرياء بينهم 15 شرطيا وأصابوا ‏582‏ شخصا وحرق ‏6 ‏ مراكز شرطة والاستيلاء على الأسلحة وسرقة محتويات متحف ملوي وحرق 14 كنيسة والعديد من المنشآت الحكومية والمنازل والمحال الخاصة للأقباط وغيرها هي حصيلة الأعمال الإرهابية بالمحافظة.

كشفت التقارير الرسمية أن مدينة المنيا كانت أكثر مدن المحافظة في الخسائر حيث تم حرق واقتحام وأعمال سلب ونهب في22 مبنى معظمها خاص بالكنائس ومدارس الأقباط فقد تم حرق كنائس مارمينا العجايبي والإنجيلية الثالثة والأمير تواضروس الشاطبي والأنبا موسى والإنجيلية بقرية جاد السيد وحرق مدارس راهبات القديس يوسف والراعي الصالح والأقباط الابتدائية والإعدادية والثانوية والآباء اليسوعيين وجمعية الشباب المسيحية وجمعية خلاص النفوس وجمعية الجزويت والفرير وملجأ أيتام جنود السيد المسيح ومبني جهاز خدمات القوات المسلحة بشارع طه حسين.

وجاء مركز ملوي قي الترتيب الثاني من حيث الخسائر و10 منشآت بينها تدمير المتحف ومركز الشرطة وحرق مجمع المحاكم وإدارة المرور والوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي وكنائس ماري جرجس والانجيلية والكاثوليكية ومدارس الغيطاس والراعي الصالح والتحرير.

وفي ديرمواس تم حرق مركز الشرطة ومجمع المحاكم والوحدة المحلية و5 كنائس في قرية دلجا ونقطة شرطة القرية وكمين مرور دلجا الصحراوي وتعد قرية دلجا أكثر القري المتضررة من أحداث العنف حيث عاش اقباطها ظروفا قاسية بعد حرق27 منزلا وطرد أصحابها وفرض إتاوات مالية علي الاقباط.

وفي سمالوط تم حرق مركز الشرطة ومبني النيابة الادارية ومجمع المحاكم والوحدة المحلية للمركز ومكتب البريد والمركز الطبي وفي بني مزار شملت أعمال الحرق والتخريب والسلب الكنيسة الانجيلية وكنيسة المعمدان والوحدة المحلية للمركز ومجمع المحاكم والادارة الزراعية وادارة الطب البيطري والارشاد الزراعي.

وفي مغاغة شهدت أعمال التخريب حرق مركز الشرطة ومجمع المحاكم وادارة المرور وكنيسة قرية بلهاسة وسرقة الادارة التعليمية.

وفي العدوة تم حرق مركز الشرطة وإدارة الحماية المدنية والادارة الزراعية وفي مركز مطاي تم حرق مركز الشرطة وحرق الدور الثاني بمجمع المحاكم وفي أبوقرقاص ثم حرق مركز الشرطة والوحدة المحلية للمركز.

أما بالنسبة للخسائر في الأرواح فتكشف التقارير أنه نتيجة أحداث اقتحام مراكز وأقسام الشرطة وأعمال الحرق بلغت عدد الشهداء 16 شهيدا بينهم4 ضباط و8 أفراد شرطة منهم 4 بمركز شرطة سمالوط وواحد في كل من قسم ملوي ومراكز الشرطة بأبوقرقاص وملوي والعدوة و2 من الخفراء بمركز شرطة سمالوط ومجند بقوات الامن المركزي.

وشملت عمليات استهداف المنشآت الامنية حرق وسرقة الاسلحة في 6 مراكز للشرطة وهي العدوة ومغاغة ومطاي وسمالوط وأبوقرقاص وديرمواس, بالاضافة إلي ادارة المرور في كل من ملوي ومغاغة.
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور
بعد احتجاج الإرهابيين وقتلهم العشرات وإصابة المئات رفضا لإنهاء ولاية المعزول ..30 يونيو أعادت عروس الصعيد إلى رونقها وجمالها.. صور

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