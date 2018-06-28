إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في معرض للاجهزة الكهربائية بمنطقة ميدان مولد النبي بوسط مدينة بني سويف، قبل امتداد النيران للمنازل والعقارات المجاورة دون خسائر في الأرواح.



تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معرض للاجهزة الكهربائية بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، والذي امر بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران.



وانتقلت سيارتا إطفاء، حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية او إصابات، وتبين أن معرض الأجهزة الكهربائية ملك لأحد الأشخاص يدعى " أحمد.ح" بميدان مولد النبي بوسط مدينة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتعرف على اسباب الحريق.