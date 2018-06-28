ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف.. صور

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:21 م
إخماد حريق في معرض
إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف..صور
محمد عبد الحليم
تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب في معرض للاجهزة الكهربائية بمنطقة ميدان مولد النبي بوسط مدينة بني سويف، قبل امتداد النيران للمنازل والعقارات المجاورة دون خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معرض للاجهزة الكهربائية بميدان مولد النبي بمدينة بني سويف، والذي امر بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق، ومنع امتداد النيران.

وانتقلت سيارتا إطفاء، حيث تمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للعقارات المجاورة، دون وقوع خسائر بشرية او إصابات، وتبين أن معرض الأجهزة الكهربائية ملك لأحد الأشخاص يدعى " أحمد.ح" بميدان مولد النبي بوسط مدينة بني سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق والتعرف على اسباب الحريق.
إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف.. صور
إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف.. صور
إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف.. صور
إخماد حريق في معرض للأجهزة الكهربائية ببني سويف.. صور

ترشيحاتنا

رسميا.. 15 منتخبا خارج منافسات مونديال روسيا.. تعرف عليهم

أحمد حسن: نادي الأهرام لن ينافس الأهلي فقط .. صور

مرتضى منصور يكشف موعد رد عبدالله السعيد لملايين الزمالك

اللواء عباس كامل يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للمخابرات العامة

أزمة عبدالله السعيد والزمالك فى طريقها للحل النهائي

الأهرام سبورت يقترب من خطف ثنائي الزمالك

متهم بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية: جيمس وجاك وفرا لى الدعم المادى .. فيديو

بولندا تتقدم بالهدف الأول أمام اليابان بكأس العالم 2018

ننشر ملامح برنامج حكومة مصطفى مدبولي قبل تقديمه للبرلمان

إطلالات كنزي عمرو دياب الجريئة تثير الجدل

شاهد .. الملك عبد الله وولي العهد في مناورة بالذخيرة الحية

ننشر السيرة الذاتية للمدرب البرازيلي الجديد للأهرام الرياضي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عبد الله السعيد يرد 40 مليون جنيه للزمالك

محيى عبيد يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الأدوية.. صور

رئيس الوزراء يكرم وزير قطاع الأعمال العام السابق .. صور

قوافل الداخلية الطبية توقع الكشف على 949 مواطنا بعزبة خيرالله .. صور

حسام البدري عن نادى الأهرام: سيحدث نقلة في مستوى الكرة المصرية .. فيديووصور

فيديو

شاهد.. إطلالة راقية لأنجلينا جولي تخطف الأنظار في مناسبة ملكية
متهم باغتيال مدير أمن الإسكندرية: تدربت على التكتيكات العسكرية بالخارج .. فيديو
نائب رئيس الغرفة لـ «صدى البلد»: الدواء المصرى ينافس المستورد.. ومراكز التخسيس والجيم باب خلفي لتداول الأدوية المغشوشة.. والتهريب «كابوس» يهدد الصناعة.. صور وفيديو
مجاهد: قريبا مرحلة تأهيلية للطلاب قبل التعليم الفني
متهم بـ حركة حسم : أمنت مظاهرات الإخوان بالخرطوش والمولوتوف وتدربنا بالخارج

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟