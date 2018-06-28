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أخبار البلد

الوطنية للإعلام تفاضل بين ثلاثة مرشحين خلفًا لرئيس الإذاعة الحالي

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:15 م
نادية مبروك
نادية مبروك
حمادة خطاب
أكدت مصادر خاصة بالهيئة الوطنية للإعلام ، أن الهيئة أبلغت نادية مبروك رئيسة الإذاعة خلال آخر اجتماع لها، بعدم التجديد لها بصفتها رئيسة الإذاعة المصرية ، وقدمت لها الهيئة الشكر خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر لـ صدى البلد، أن الهيئة تفاضل بين ثلاثة مرشحين، لتولي منصب رئيس الإذاعة المصرية خلفًا لنادية مبروك، وهم الإذاعي محمد نوار رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل، والإذاعية أمل مسعود ، نائب رئيس الإذاعة المصرية ، ولمياء محمود رئيس شبكة صوت العرب السابق .

وأشار المصدر، إلى أن الإذاعى محمد نوار هو أقرب المرشحين لهذا المنصب نظرًا لمجهوده فى جميع القطاعات التى خدم بها.

و شغل "نوار" العديد من المناصب منها منصب نائب رئيس الإذاعة المصرية قبل تعيينه في منصب رئيس مجلس إدارة شركة راديو النيل خلفًا لماهر عبد العزيز، كما عمل كمندوب للإذاعة فى مطار القاهرة، ثم فى وزارة الداخلية، وفى وزارة الإعلام، ثم لاحقا فى رئاسة الجمهورية واستمر العمل به لمدة تقرب من العشرين عامًا , كما قدم نوار في صوت العرب برنامجا خاصا بوزارة الداخلية وآخر عن المطار يدعى على باب المطار.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق قد وافق، على تجديد تعيين نادية مبروك رئيسًا لقطاع الإذاعة لمدة عام في منصبها، بناءً على ما تم عرضه بالمذكرة التى قدمها حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام وذلك بعد ان كان من المقرر إحالتها إلى سن التقاعد.

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