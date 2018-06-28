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ديني

هل يجوز إعطاء الأقارب من ذبيحة النذر؟.. مستشار المفتي يرد

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:16 م
صدى البلد
عمرو مصطفى
قال الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن من نذر نذرا لله فليحرص على تأديته، لافتا إلى أنه يجوز تأجيله إلى حين تيسر الحال بشرط عدم التراجع عنه لقوله تعالى: "وليوفوا نذورهم"، وفي حالة عدم الاستطاعة فكفارته كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام.

وأضاف عاشور، خلال أحد البرامج الفضائية، أنه لا يجوز لمن نذر بذبح ذبيحة فليطعمها كلها للفقراء ولا يبقي منها شيئا لبيته أو أقاربه، وإذا أخرج منها جزءا للأقارب أو أهل بيته فعليه أن يقيم ثمن هذا الجزء ويتصدق بثمنه للفقراء والمساكين، وذلك لأن النذر كله لله.

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