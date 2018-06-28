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المشاط لمذيع أمريكي شهير: مصر تجذب كافة شرائح السائحين

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:19 م
رانيا المشاط - وزيرة
رانيا المشاط - وزيرة السياحة
محمد الاسكندرانى
التقت صباح اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بالصحفى والمذيع الأمريكي الشهير بقنوات CBS وPBS الأمريكية "بيتر جرينبرج"، الذى يعتبر من أشهر مقدمى البرامج السياحية الأكثر انتشارا حيث يتابعه ما يقرب من 300 مليون مشاهد.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالترحيب بجرينبرج فى مصر، مؤكدة على قدرة مصر فى ضوء ما تتمتع به من مقومات هائلة أن تجذب كافة شرائح السائحين

وخلال اللقاء قدم "جرينبرج" مقترح حول إعداد حلقة عن مصر فى فقرة "الكنوز الخفية Hidden Gems" فى برنامجه "المحقق الجوال - Travel Detective" حيث يعرض خلال الفقرة الأماكن السياحية غير المعروفة فى مختلف دول العالم، حيث أبدى رغبة بأن يقدم حلقة عن مصر من الأماكن السياحية البكر التى لا يعرفها السائحون، مشيرا إلى إمكانية إذاعة إحدى حلقات برنامجه الإذاعى من أى مكان فى مصر.

وأعربت الوزيرة عن ترحيبها بهذه الفكرة التى تتزامن مع اطلاق حملة الترويج السياحى مصر "اكتشف مصر "[email protected]"، مشيرة إلى أهمية هذه الحلقة فى إلقاء مزيد من الضوء على الأماكن السياحية الكثيرة الموجودة في مصر مثل الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن بيتر جرينبرج مراسل ومنتج ومحاور، ويعد أحد الإعلاميين الأكثر شهرة عالميا حيث يحظى برنامجه بنسبة مشاهدة عالية تتخطى 300 مليون مشاهد من مختلف أنحاء العالم.

وحاز جرينبرج عدة جوائز "ايمى" المرموقة فى الصحافة، ويظهر جرينبرج بعدة برامج على قنوات "CBS و PBS ، كما يعرض له حلقات "المحقق الجوالة " التى تقدم معلومات تثقيفية قيمة لا يعرفها الكثيرين ، ويقدم جرينبرج برنامج "الجولة الملكية" الذى يعرض من خلاله مجموعة من الحوارات التى أجراها مع كبار المسئولين فى العالم من رؤساء البلاد وملوك ورؤساء حكومات، كما يقدم أيضا برنامجا اذاعيا اسبوعيا يطلقه كل أسبوع من مكان مختلفا حول العالم، هذا بالاضافة الى تأليفه للكتب ومن ضمنها كتاب شهير يحكى عن جولاته الصحفية، والذى حاز على لقب الكتاب الأكثر مبيعا بقائمة "نيويورك تايمز" الأشهر للكتب.

وصنفته مجلة "Travel Weekly" واحدا من أكثر الأشخاص نفوذا فى مجال السفر، كما حاز على العديد من الجوائز الصحفية القيمة فى مجال تغطية الأخبار العاجلة، ويعد جرينبرج من المحاورين الأكثر طلبا، ودائما ما يتم الاستعانة به فى الكثير من المؤتمرات والمنتديات العالمية.

يأتى ذلك فى ضوء الخطة الترويجية الحالية التى تنتهجها الوزارة نحو فتح نوافذ حوار على العالم الخارجي عن طريق التواصل المستمر مع وسائل الاعلام الأجنبية وعمل لقاءات مع أكبر وأهم القنوات التليفزيونية الدولية التي لها مصداقية.

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