المشاط لمذيع أمريكي شهير: مصر تجذب كافة شرائح السائحين

رانيا المشاط لوسائل الإعلام العالمية: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالسياحة.. نعمل بخطة بدأت تؤتي ثمارها.. نقيم مدينة متكاملة لا تخضع للشروط الموسمية.. والاثار المصرية ليس لها مثيل في العالم