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محافظات

محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج.. فيديو وصور

الخميس 28/يونيو/2018 - 06:41 م
محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج
شاذلى عبد الفتاح
قام اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان يرافقه الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتفقد أجنحة المعرض السنوى لمشروعات التخرج الخاصة بطلاب الأكاديمية بمختلف أقسامها وتخصصاتها والدكتور عطا حشاد مدير فرع الأكاديمية بأسوان، بجانب لفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس.

وبعد قيام الطلبة والطالبات بإستعراض أفكار مشروعاتهم وآلية عملها وأسلوب تطبيقها عمليًا أثنى اللواء مجدى حجازى بالمستوى الفنى لكافة المشروعات البحثية والتى تصل إلى 40 مشروعا متميزا يشمل مختلف المجالات الهندسية والعمرانية والتكنولوجية والمرورية والصحية، بالإضافة إلى اللوجستيات والملاحة النهرية، مطالبًا بضرورة رعاية تلك المشروعات وتنميتها ليتم تطبيقها على أرض الواقع والاستفادة منها فى خدمة المجتمع الأسوانى ودعم المشروعات القومية بالمحافظة ومنها التخطيط لمشروع إنشاء مدينة ( أفريكان كابيتال أسوان ) كمدينة خضراء وذكية غرب النيل بمساحة 4175 فدانا، بالإضافة إلى تطوير الموقف البرى الدولى بمنطقة كركر ليصبح من أهم مراكز الدعم اللوجستى بالمنطقة ، وغيرها من المشروعات الحيوية التى تهدف إلى دفع عمليات التنمية بمختلف القطاعات الخدمية.

كما أشاد اللواء مجدى حجازى بجهود الأكاديمية بقيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار ودورها الفعال للمشاركة البناءة فى تلبية احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلى من التخصصات العلمية المختلفة بجانب دعم المشروعات الجديدة بالكوادر البشرية المدربة علاوة على تعاونها المتواصل مع المحافظة لاستثمار وتوظيف إمكانياتها العلمية والتكنولوجية فى تقديم العديد من الخدمات العلمية والاستشارات الفنية والتى تساهم فى دعم عمليات التنمية بالمحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار أهمية الزيارة التفقدية للمحافظ ودورها فى حث وتشجيع الطلاب على الجد والإجتهاد وتحقيق المزيد من الابتكارات والمشروعات البحثية المتميزة بمختلف الكليات وهو الذى يتواكب مع الدعم والمساندة الدائمة التى توفرها المحافظة للأكاديمية لتؤدى رسالتها فى تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الطلاب سواء داخل مصر أو خارجها.

لافتًا إلى أهمية ذلك فى إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع الأسوانى من خلال تقديم كوادر بشرية مؤهلة تم إعدادهم من خلال برامج علمية متطورة ونظم حديثة فى التعليم والتعلم وأعضاء هيئة تدريس مشهود لهم بالكفاءة ومراكز للتميز فى البحث العلمى والتدريب والإستشارات مع الإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة.

وفى نفس السياق قام محافظ أسوان ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بجولة تفقدية داخل أروقة الأكاديمية للتعرف والإطلاع على عمليات التطوير التى تشهدها الأكاديمية بإستمرار، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة والخدمات التى يقدمها هذا الصرح العلمى المتميز ومنها تفقد الدورة التدريبية التى تنظمها الأكاديمية لطلبة وطالبات التعليم الأساسي من مختلف مدارس المحافظة من أجل دعم المهارات الفكرية والسلوكية لديهم مع تنمية قيم الولاء والإنتماء وغيرها من القيم والمبادئ السليمة التى يحتاجها أبنائنا الطلاب لبناء جيل قوى قادر على مواجهة تحديات الحاضر وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية، بجانب تفقد المكتبة الرئيسية بمقر الأكاديمية والتى تشمل 3 ألاف كتاب ومجلد تغطى كافة التخصصات العلمية بالأكاديمية.
محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج.. فيديو وصور
محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج.. فيديو وصور
محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج.. فيديو وصور
محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج.. فيديو وصور
محافظ أسوان يفتتح المعرض السنوي لمشروعات التخرج.. فيديو وصور

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