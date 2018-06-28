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كأس العالم

10 معلومات عن عمر عصر المتمرد.. أساء لمصر فى إسبانيا

الخميس 28/يونيو/2018 - 05:31 م
عمر عصر
عمر عصر
يسري غازي
  • عمر عصر موهبة انتهت بالإيقاف والترحيل من إسبانيا
  • نجح فى إلحاق الخسارة بمدربه فى الأهلى فى سن الـ12 عاما
  • حصل على أول بطولة دولية فى قلب الصين 
  • حصد لقب أفضل ناشئ في كولومبيا عام 2009
  • اختياره ضمن منتخب العالم عام 2010 أمام إنجلترا
  • شارك فى نيل منتخب مصر بالمركز الثالث فى بطولة القارات 

قررت قيادة بعثة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، إيقاف اللاعب عمر عصر من فريق تنس الطاولة؛ بناء على توصية بالإيقاف من محمد نور، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة وإداري فريق تنس الطاولة بالدورة؛ نتيجة ما بدر من اللاعب أثناء مباراته مع لاعب تركيا، حيث تفوه اللاعب بعبارات مسيئة للوطن، وأعرب عن عدم رغبته في تمثيل مصر بأسلوب غير لائق.

وتم عرض المذكرة بمقترح الإيقاف من خلال الدكتور علاء مشرف ممثل الاتحاد الدولي لتنس الطاولة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية على كل من رئيس اللجنة الأولمبية المهندس هشام حطب ورئيس البعثة المصرية المهندس هشام نصر.

وبعد التواصل مع معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة تم اتخاذ قرار الإيقاف والترحيل مع إبلاغ اللجنة المنظمة بعدم استكمال اللاعب سائر مبارياته في البطولة وجاري حاليا تغيير موعد عودته.

وينشر صدى البلد 10 معلومات عن عمر عصر:

حصل عمر عصر لاعب النادى الأهلى والمنتخب المصري للناشئين وهو ابن الاثني عشر ربيعا على منحة مالية من الاتحاد الدولي يتم رصدها لتطوير اللاعبين الصاعدين في إفريقيا.

واستغل عمر هذه المنحة واستمر في عمله واستمر باجتهاد فنجح في الحصول علي منحة أخرى وبمدة أكبر مع عدة لاعبين مصريين ومن دول أفريقيا وسافر الى السويد واحترف بنادي فالكون وعندما بلغ الخامسة عشر من عمره نجح عمر في تحقيق نتائج إيجابية دوليا. وفى سن الثامنة عشر ظهر نجما حقيقيا وأصبحت تشير أرقامه إلى أنها ستكون اسطورية.

نجح اللاعب وهو فى عمر الثالثة عشر عاما في إلحاق الخسارة بمدربه فى النادى الأهلى أشرف صبحي وعندما كان في الخامسة عشر عاما استطاع الفوز علي بيرسون أحد أقوى اللاعبين بالعالم في الدوري السويدي.

اللاعب عمر عصر له أخ شقيق موهوب فى اللعبة يدعى خالد فضلا عن اصدقائه الذين ساعدوه منذ انتقاله إلى النادى الأهلي وبدايته مع المنتخب المصري للرجال مثل السيد لاشين وأحمد علي صالح وشريف الساكت وشريف ضياء واشرف حلمي مدرب المنتخب المصري للسيدات وماجد عاشور مدرب المنتخب المصري للرجال.

ويمتلك اللاعب علاقة قوية برئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة الدكتور علاء مشرف وبطل مصر السابق وكان عمر حريصا على ذكر فضل أسرته عليه خاصة عمه ماهر عصر ووالده ووالدته وأنهم السبب فيما وصل إليه من شهرة على المستوى المحلى والعالمى.

وحصل عمر عصر على اول بطولة دولية في قلب الصين واستمر عمر في التقدم الى الامام فحصل على الميدالية الفضية في كأس العالم للناشئين عام ٢٠٠٨ فى السويد وحصل عليها مرة اخري في ٢٠٠٩ باليابان. ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩.

ونال الذهبية مرتين متتاليتين من الأراضي البحرينية وذيع صيته خلال عامين فى العالم باعتباره موهبة غير اسيوية جديدة وحصل على أفضل ناشيء على مستوى العالم ببطولة العالم عام ٢٠٠٩ بكولومبيا.

وتم اختيار عمر عصر ضمن تشكيلة منتخب العالم لعام ٢٠١٠ التي واجهت إنجلترا وفاز في المباراتين التي شارك بهما كما نجح في تحقيق لقب دورة الألعاب الأفريقية عام ٢٠١١.

وحقق اللاعب العديد من الانجازات على المستوى المحلي مع النادى الأهلي وفاز ببطولات الجمهورية و برغم صغر سنه فكان ينافس الأسطورتان احمد علي صالح وسيد لاشين ولاعبين من اصحاب الخبرة والأداء المميز امثال احمد نديم الى جانب أشرف صبحي.

وشهدت مسيرة عمر عصر افضل لحظة في حياته عندما حقق حلم عائلته ورفع اسم مصر عاليا وحصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط ٢٠١٣ التي أقيمت في تركيا واعتبرها الميدالية الأهم فى مشواره بلعبة التنس.

حصل عمر عصر على بول تو في لاجوس ثلاث سنوات متتالية ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ويعتبر المصنف الأول على البطولة وحامل لقب البطولة السابقة في مسابقة فردي الرجال وحقق لقب بطولة افريقيا التي اقيمت في القاهرة عام 2015 كما شارك في تحقيق منتخب مصر المركز الثالث في بطولة القارات.

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