بث مباشر لـ قطاعي الاخبار والقنوات الإقليمية باحتفالات 30 يونيو



يتعاون قطاع الاخبار وقطاع القنوات الاقليمية في بث المباشر للاحتفال بالذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو ومتابعة الاحتفال من مختلف المحافظات المصرية



وذلك بالقاء الضوء علي كافة المشروعات و الإنجازات في مختلف المجالات من خلال مجموعة من اللقاءات و فترات الهواء و التقارير الخارجية اثناء التغطية المفتوحة والاذاعات الخارجية التي يتم اعدادها خصيصا لتغطية الحدث.



ومن المقرر ان تبدا فعاليات الاحتفالية يوم السبت الموافق 30 يونيو صباحا بداية من " المنصة " بقناة السويس ثم تتنقل كاميرات قطاع الاخبار وقطاع القنوات الاقليمية في بث مباشر بين " محور المحمودية " و من امام قصر عابدين ثم من مصر الجديدة ونادي الشرطة وعدد من القنوات المحلية حيث ينتقل البث المباشر الي محطة كيما باسوان وايضا الي الانفاق بمدينة الاسماعيلية والي مدينة العلمين الجديدة ثم الي شرق النيل ومحافظة المنيا حيث المنطقة الصناعية هناك .. بالاضافة الي عدد من المناطق الخاصة بالمشروعات العملاقة التي تمت مؤخرا.



واكد الاعلامي عمرو الشناوي والاعلامية نائلة فاروق علي ضرورة ان تخرج هذه الاحتفالية بشكل غير تقليدي عن كل عام بالقاء الضوء علي كافة المشاريع والانجازات علي ارض الواقع وذلك هو دورنا في الوقوف جميعا خلف القيادة السياسية على طريق الإصلاح حتى تتقدم بلادنا أكثر نحو الاستقرار الاقتصادي وفي كافة مجالات التنمية".