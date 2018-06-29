الساعة بدمياط يتحول إلى ميدان الثورة ..شاهد على 25 يناير..احتشد به ما يقرب من مليون دمياطى لأول مرة مطالبين بعزل مرسي وجماعته الإرهابية.. صور

الميدان أصبح شاهدا على وحدة الدمايطة ضد حكم الجماعة الإرهابية

الميدان تحول إلى ميدان تحرير دمياط أسوة بميدان التحرير



ميدان الساعة بدمياط من أشهر ميادين المحافظة ,أخذ شهرته إبّان ثورة 25 يناير 2011 عندما اتخذه شباب الثورة ميدانا لانطلاق ثورتهم التى تطالب بتغيير الاوضاع واسقاط النظام آنذاك.



واستمر الثوار بالميدان منذ اليوم الاول للثورة في الخامس والعشرين من يناير وحتى 11 فبراير الى ان اعلن محمد حسنى مبارك تنحيه وتسليم المجلس الاعلى للقوات المسلحة لامور البلاد.



زادت شهرة الميدان بشكل كبير وتصدر عناوين الصحف المصرية والمواقع الالكترونية ونشرات الاخبار وبرامج التوك شو خلال ثورة 30 يونيو حيث احتشد مايقرب من مليون دمياطى لاول مرة بالميدان من رجال ونساء وشيوخ واطفال مطالبين بعزل مرسي وجماعته الارهابية وتحول الميدان وقتها الى منبر لتوصيل صوت الدمايطة لرفضهم لحكم الجماعه الارهابية وكانه ميدان تحرير دمياط واطلقوا عليه انذاك الدمايطة بميدان الثورة بدلا من ميدان الساعه



يقع الميدان في قلب مدينة دمياط بمنطقة كورنيش النيل ,واطلق علية ميدان الثورة بعد ذلك ,أصبح المكان هو كلمة السر لكل من فصيل سياسي او شعبي يريد الخروج بمسيرة أو تنظيم وقفة احتجاجية,شهد الميادين الكثير من المظاهرات والمسيرات والوقفات الاحاجاجية وأيضا الاحتفالات.



اتخذ الميدان شهرة واسعا بمحافظة دمياط,وتحول الميدان الى مكان للتنزهة ايضا، ولايمر يوم الجمعة الا وان يكون هناك تجمع من المواطنين بالميدان سواء للتظاهر او لاحتفال باى حدث سياسي.



كان يشتهر باسم "ميدان البوسطة" قبل أن يأتي الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط الأسبق، ويقوم بمشروعات التنسيق الحضاري ويستبدل باسم ميدان الساعة نظرا لان الميدان يتوسطه ساعة كبيرة الحجم ومزينة بالنباتات الخضراء.



الميدان لم يكن شاهدا على اولى فعاليات انطلاق ثورة 25 يناير فقط، وانما كان شاهدا على كافة احتجاجات الدمايطة على حكم الاخوان والاعلان الدستورى وغيره من قرارات الرئيس المعزول محمد مرسي ,وكان الميدان شاهدا على ثورة الدمايطة على حكم الاخوان والمطالبة بعزل مرسي في 30 يونيو الا ان تم اعلان عزل مرسي .. مرددين هتافا موحدا وهو يسقط يسقط حكم المرشد الى ان سقط بالفعل حكم المرشد وسقط نظام الاخوان وانتصرت ارادة الشعب في عزل مرسي.



تلا ذلك احتفالات عدة ومسيرات مؤيدة للجيش وتطالب وقتها المشير عبدالفتاح السيسي بخوض انتخابات الرئاسة ومن قبلها تفويضه بمحاربة الارهاب.



لم يكن ميدان الساعه بدمياط قبلة للثوار والمتظاهرين فقط بل كان قبلة للمسئولين والتنفيذيين للاحتفال باى فعالية سياسية كاقرار الدستور وانتخاب السيسي كرئيس للجمهورية وغيرها من المناسبات السياسية التى تحرص القيادات التنفيذية بالمحافظة على مشاركة الدمايطة احتفالاتهم بالميدان.