مفاجأة .. بن علي يعاني الفقر ويريد المثول أمام القضاء التونسي

اعترف الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، بارتكاب أخطاء خلال فترة حكمه، وأرجعها إلى عدد من أصهاره، مشيرا إلى تدهور وضعه المادي ورغبته في العودة إلى البلاد والخضوع لمحاكمة عادلة تحترم حقوق الانسان، ولا تتأثر بأي خلفيات سياسية.



جاء ذلك خلال لقاء بين الحقوقي، صابر الحمروني، رئيس جمعية "بريق" الحقوقية، وزين العابدين بن علي، في المملكة العربية السعودية، ونشره موقع "حقائق أون لاين" التونسي.



وقال الحمروني إن الرئيس الأسبق يعاني أوضاعا مادية صعبة، رغم أن منظمة "الشفافية العالمية" قدرت ثروة أسرته بـنحو 13 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار تعود له وحده.



وأضاف الحقوي التونسي أن زين العابدين بن علي يعيش "وضعا ماديا غير مستقر"، مشيرا إلى أن دخله يأتي من صدقة تمنحها له الحكومة السعودية، بعد أن حرمته الدولة التونسية من راتبه التقاعدي". حسب قوله.



ونقل الحمروني عن بن علي، قوله إنه "يرغب في العودة إلى تونس والمثول أمام القضاء، والخضوع لمحاكمة في القضايا المتهم بها، لكنه يشترط أن تجرى محاكمته وفق معايير قضائية عادلة تحترم حقوق الإنسان ودون خلفيات سياسية".



ولفت الحمروني، وهو قيادي سابق في حركة النهضة التونسية، إلى إنه التقى زين العابدين بن علي في مقر إقامته بجدة في مناسبتين، وذلك في شهري يناير، وأبريل الماضيين، مشيرا إلى أنه التقى الرئيس التونسي الأسبق لـ"الاطمئنان على صحته"، بصفته ( الحمروني) ناشطا حقوقيا ورئيس جمعية تعني بالمساجين السياسيين وبالعدالة الانتقالية، مضيفا أنه سيلتقيه في مناسبة أخرى خلال الفترة القادمة، دون أن يعلن عن موعد محدد لذلك.



وأشار رئيس جمعية "بريق" إلى أن بن علي اعترف بارتكاب أخطاء كثيرة، وأولها ارتكاب النظام الذي كان يترأسه جرائم تعذيب واستهداف شخصيات سياسية معارضة، كما أقر بأن أصهاره أضروا بالبلاد في فترة حكمه وتسببوا في الإطاحة بنظامه بتجاوزهم على القانون وارتكابهم مظالم بحق التونسيين.



وقال الحمروني: "بن علي أعلمني أنه أخطأ سنة 2011، أيام اندلاع الثورة التونسية، بعدم مصارحة الشعب التونسي منذ الخطاب الأول بما ارتكبه أصهاره، وتمنى لو أنه قد صارح الشعب التونسي منذ خطابه الأول وليس في خطابه الثالث".



ولفت الحمروني، إلى أن بن علي يعتبر نفسه "ضحية لما وصفه بـ"انقلاب سياسي" أعدته "أطراف متداخلة"، منها شخصيات كانت مقربة منه، معربا عن استغرابه من "مواقف الأشخاص الذين كانوا مقربين منه ومحيطين به، وأصبحوا اليوم يتظاهرون بأنهم كانوا من أشرس المعارضين لحكمه".