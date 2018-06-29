اختيار المعلم المثالي على مستوى العريش

اختارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء المعلم المثالي للعام الدراسي الفائت 2017\2018 م، على ضوء فوزه في مسابقة إعداد الاستراتيجيات.



وأفاد بيان لمديرية تعليم شمال سيناء، أن لجنة بحضور المهندسة ليلى مرتجى وكيل الوزارة، وبحضور خضر أبو الفتوح وكيل إدارة العريش التعليمية، و أزهار عبد المنعم مدير إدارة الجودة بالمديرية، وأحمد الغول مسئول الجودة بإدارة العريش التعليمية، اختارت شعبان أحمد شعبان معلم أول رياضيات بمدرسة أحمد عرابى الابتدائية، الفائز فى الاستراتيجية الأولى من استراتيجيات مسابقة (المعلم السيناوى المتميز)، التى تنظمها إدارة الجودة بإدارة العريش التعليمية، بإشراف إدارة الجودة بالمديرية، لجميع المعلمين بالإدارات التعليمية .



حيث تم تسليم المعلم شهادة تقدير لفوزه بهذا المنصب الذي يتم تنظيمه سنويا .