بولندا تتقدم بالهدف الأول أمام اليابان بكأس العالم 2018

تقدم منتخب بولندا الأول لكرة القدم أمام نظيره الياباني بالهدف الاول، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة لنهائيات كأس العالم 2018.



أحرز الهدف اللاعب بيدناريك فى الدقيقة 52 من زمن المباراة ، ليهدد مصير المنتخب الياباني فى بلوغ دور الـ16 لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.



وكان المنتخب البولندي تلقى هزيمتين من السنغال بنتيجة 2-1 و كولومبيا 0-3، بينما تغلب اليابان على المنتخب الكولومبي والتعادل أمام المنتخب السنغالي.