ترامب يعين مدير فوكس نيوز المتحرش في منصب حساس بالبيت الأبيض

كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمر بتعيين المدير السابق لشبكة "فوكس نيوز"، بيل شاين، والمتورط في جرائم تحرش، في منصب حساس بالبيت الأبيض.



وقالت الشبكة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، نقلًا عن مصادر مسئولة، إن شاين وافق على المنصب، مشيرةً إلى أن المنصب ليس كما أشيع في بعض وسائل الإعلام، وهو مدير الاتصالات، بل لا يزال غير معلوم حتى الوقت الراهن.



ورجحت الشبكة أن المنصب سيكون نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، الجنرال كون كيلي، في حين لم يكشف البيت الأبيض أي معلومات عن هذا الأمر، فيما رفض متحدث باسم الرئاسة الأمريكية التحدث لـ"سي.إن.إن".



وكان شاين قد أعلن استقالته من إدارة "فوكس نيوز" المؤيدة لترامب، العام الماضي، إثر اتهامه بجرائم تحرش وتمييز جنسي وعنصري، فيما مارس دورًا كبيرًا في صعود القناة وتطويرها.