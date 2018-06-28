"مجالات تجميل الأنف" مؤتمر جراحة التجميل بطب الأزهر بدمياط

انطلقت اليوم فاعليات المؤتمر السنوي لقسم جراحة التجميل بكلية طب بنين الأزهر بدمياط تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود ميدان، عميد الكلية، والدكتور راشد محمد راشد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عزت عطوة، وكيل الكلية للتعليم والطلاب.



قال الدكتور عصام طمان، أستاذ جراحة التجميل بكلية طب الأزهر بدمياط وسكرتير عام المؤتمر، إن المؤتمر السنوي للقسم يستمر على مدار يومين ويقام تحت عنوان "تجميل وإصلاح الأنف".



وأوضح طمان المؤتمر السنوى يقام بالاشتراك مع الجمعية المصرية لجراحي التجميل والإصلاح ونقابة أطباء دمياط.



وأضاف طمان أن المؤتمر يشارك به أساتذة جراحات التجميل بكليات الطب بجامعة الأزهر إضافة لأساتذة كليات الطب بالجامعات المصرية، وأطباء مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وأطباء مستشفيات وزارة الصحة.



وأشار إلى أن المؤتمر السنوي لقسم جراحة التجميل بطب الأزهر بدمياط يتناول كل ماهو جديد وحديث فى مجالات تجميل وإصلاح الأنف.