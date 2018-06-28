وكيل تعليم بورسعيد يناقش تعليمات قطاع التعليم العام

اجتمع د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بقيادات التعليم من مديرى العموم ومديرى الإدارات التعليمية وشئون العاملين والشئون القانونية وموجهى عموم المواد التعليمية بديوان المديرية وذلك لمناقشة تعليمات قطاع التعليم العام بشأن تفعيل عمل اللجان المشكلة على مستوى الادارات التعليمية والمديرية وإعادة توزيع المعلمين لسد العجز فى جميع المراحل بكافة المدارس تنفيذا لأحكام القرار الوزارة ٢٠٢ لسنة ٢٠١٣ والكتاب الدورى رقم ١٧ لسنة ٢٠١٦.



وطالب وكيل الوزارة الإدارات التعليمية بسرعة الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين على مدارس الادارات فى ضوء التعليمات المنظمة وذلك فى إطار إنجاز متطلبات المرحلة الحالية وسعيا نحو الوصول لأعلى معدلات التنفيذ للخطة الإستراتيجية للوزارة.