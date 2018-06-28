عضو الفيروسات الكبدية: اللجنة تضم في تشكيلها الجديد رئيس التأمين الصحي

قالت الدكتورة منال حمدي السيد عضو لجنة الفيروسات الكبدية ومسئول ملف متابعة المسح الشامل، إنه منذ صدور قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بإعادة تشكيل اللجنة القومية للفيروسات الكبدية وهناك دراسات مستمرة للتجارب العالمية وتوصيات مؤتمرات الكبد، من أجل معرفة الملف بالكامل للوصول بأفضل النتائج.



وأضافت منال في تصريح خاص لصدى البلد أن اللجنة التي تم إعادة تشكيلها ضمت الدكتورة منال حمدي السيد ،الدكتور وحيد دوس رئيسا للجنة والدكتور جمال عصمت والدكتور امام واكد، والدكتور مجدي الصيرفي ،والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الاسبق، والدكتور يحي الشاذلي والدكتور نصر السيد.



وأكدت عضو لجنة الفيروسات الكبدية، أن اللجنة ضمت في عضويتها رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس قطاع الطب العلاجي.