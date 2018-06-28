مصطفى بكري:الفشل في كأس العالم لا يمنحنا الحق فى تحقير مصر

قال الإعلامي والنائب البرلماني مصطفي بكري، إن الفشل في كأس العالم لا يمنحنا الحق في التحقير من قيمة مصر وشأنها ومكانتها المعهودة فى قلوبنا.



وأضاف " بكري " في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد" مساء اليوم، أن مصر تحقق المعجزات، مضيفا:" ومن حقنا ان نفتخر ببلدنا و بشخصيتها المصرية ومن حقنا الفخر بمحمد صلاح وغيره من اللاعبين ".



وتابع:" حالة المنتخب الوطني كانت في الحضيض قبل مباراتنا مع المنتخب السعودي، وهناك حملة ممنهجة هدفها :"عودة الوطن إلى حالة الفوضى مرة اخرى من خلال حملات البعض لتشويه صورة مصر".



وأكمل:" غير مسموح عودة جماعة الإخوان مرة اخرى إلى المشهد في مصر.. ولازم كلنا نحافظ على بلدنا".

