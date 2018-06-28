ضبط صاحب مشغل تطريز نصب على أحد المواطنين بالغربية

ضبطت مباحث الأموال العامة بالغربية اليوم الخميس صاحب مشغل تطريز لنصبه وتحايله على أحد المواطنين بالغربية مقابل أموال باهظة بدائرة مركز المحلة.



كان اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء ايمن لقيه مدير مباحث الغربية بالبلاغ المقدم لقسم مباحث الاموال العامه بالمديرية من المدعو عادل ف ا ال 28 سنة سائق ومقيم منشية مبارك بأول المحلة ضد المدعو عصام محمد احمد المنير 26 سنة صاحب مشغل تطريز ومقيم الجابريه مركز المحلة والسابق اتهامه فى 4 قضايا شيكات بدون رصيد لقيامه بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 30 الف جنيه من اصل 80 الفا مقابل تسفيره لدولة الكويت بفيزا حرة وتوفير فرصة عمل له بها كسائق وعدم التزامه بذلك ورفضه رد المبلغ.



كما أسفرت تحريات قسم مباحث أموال العامة بالمديرية صحة لواقعة وبتقنين الاجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بذلك وتعهد برد المبلغ للشاكي وتحرر محضر رقم 2 احوال القسم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة.



